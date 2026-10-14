ДИЗЕЛЬ, ДОГОВОРНЯК ТА СІМЕЙНИЙ ОБЩАК

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Якщо вам здається, що світова політика останніх днів остаточно перетворилася на дурний фарс, вітаю: вам не здається. Людина, яка колись обіцяла зробити Америку знову великою, просто зараз рачки повзає перед бункерним диктатором, принижено вітає його з днем народження та істерично волає на Київ, вимагаючи не чіпати російські НПЗ. Збоку це виглядає як клінічне божевілля. Але за цим нападом геополітичної шизофренії ховаються куди брудніші речі: передвиборча паніка, глобальна криза переробки та цинічний двадцятимільярдний схематоз нью-йоркського клану.

ДИЗЕЛЬНА ПЕТЛЯ: Чому всі моляться на крекінг

Щоб зрозуміти, чому Вашингтон раптом затрясся від страху, треба забути про абстрактну "нафту" і подивитися на дизель. Нафту зі свердловини в бак комбайна чи армійської вантажівки не заллєш. Дизель – це справжня кров світової торгівлі. І на цьому ринку давно тліє структурна пожежа.

Роками західні уряди під оплески екоактивістів душили власні нафтопереробні потужності. У Європі та Штатах заводи закривалися десятками, інвестиції в модернізацію заморожувалися. У підсумку світ опинився в пастці: сирої нафти вистачає, а ось потужностей для її глибокої переробки (крекінгу) – критично мало.

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І тут на сцені витанцьовувала Росія, яка контролювала до 15% світового морського експорту дизеля. Коли українські далекобійні дрони методично, мов хірурги, почали вибивати російські установки первинної переробки одну за одною, кремлівська переробка почала захлинатися. Москва сама ввела заборони на експорт, щоб врятувати власний внутрішній ринок.

Світові дизельні котирування поповзли вгору не через міфічні закони природи, а тому, що дизельний ринок натягнутий як струна. І кожен вдалий приліт українського безпілотника по черговому рязанському чи новокуйбишевському заводу змушував бринчати цю струну по всьому світу.

Головні історії дня

ПЕРЕДВИБОРЧА АГОНІЯ ДІДУСЯ ДОНАЛЬДА

Для Трампа цей тріск струни пролунав як похоронний набат. До проміжних виборів у Конгрес залишаються лічені тижні. Уся хвалена стратегія "America First" розбивається об табло американських АЗС: якщо галон дизеля дорожчає, реднек в Айові та далекобійник у Пенсильванії голосують проти партії влади. Втрата контролю над Сенатом і Палатою представників означає для Трампа перетворення на "кульгаву качку" та перспективу нескінченних розслідувань.

І що робить "великий перемовник"? Замість того, щоб продемонструвати силу наддержави і роздушити логістику агресора, він робить кульбіт разючої підлості.

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Спочатку – теплий дзвінок у Кремль із привітаннями ювіляра Путіна. Потім – тихе зняття санкцій Мінфіном США з експорту путінського дизеля до квітня наступного року і публічне "дякую, пане президенте, за мільйони тонн палива". А слідом – справжнісінька істерика на адресу Києва: верескляві вимоги припинити бити по російських заводах ("He better damn well stop!"), натяки на відключення американської розвідки і хамська заява, що Зеленського, бачте, "час замінити на когось більш поступливого".

Логіка гопника проста: наїхати на Іран – страшно (ціни полетять у космос), натиснути на ОПЕК – марно. Отже, треба викрутити руки союзнику, який стікає кров'ю, вимагаючи здати єдиний працюючий стратегічний важіль тиску в обмін на… знижку в пару центів на солярку до виборів.

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ЛУКОЙЛІВСЬКИЙ ВОТЕРГЕЙТ: Сімейка біля корита

Однак списати все виключно на ціни на заправках було б занадто наївно. За димовою завісою передвиборчої паніки розгортається персональний Вотергейт клану Трампа, який уже детально розкопали розслідувачі The New York Times та Financial Times.

Ціна питання – закордонні активи російського "Лукойлу" на 20–22 мільярди доларів. Це гігантські європейські НПЗ (у Болгарії, Румунії, Нідерландах) і тисячі АЗС, включно із заправками в США. Респектабельний американський інвестфонд Carlyle, який намагався викупити ці потужності, Мінфін Трампа цинічно викинув з угоди.

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Зате на горизонті намалювався консорціум мрії: мільярдер Тодд Боелі (який залив мільйони у виборчу кампанію Трампа), катарські олігархи брати Аль-Хайят (які будують елітні курорти разом із Джаредом Кушнером та Іванкою Трамп) і еміратський шейх Тахнун, який щедро скуповує токени криптовалютного лохотрону родин Трампа і Віткоффа World Liberty Financial.

Усю цю конструкцію 5 вересня Путін особисто обговорював у Кремлі з Кушнером і Віткоффом. Схема проста до непристойності: американські санкції з активів "Лукойлу" знімаються, активи йдуть "правильним людям" із колосальним дисконтом, Кремль отримує мільярди кешу на війну, а сімейні фонди трампівського оточення – астрономічний прибуток з повітря.

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І ось у цю ідеальну корупційну ідилію раптом врізаються українські дрони. Українські військові б'ють по технологічних ланцюжках переробки – і тим самим просто зараз розносять на друзки багатомільярдний ґешефт трампівських спонсорів. Ось справжня причина люті дідуся Доні.

ФІНАЛ КОМЕДІЇ

Трамп сподівається, що ця суміш зі зради союзників, кремлівських подарунків та розпилу лукойлівського пирога врятує його партію на виборах у листопаді. Солодкі ілюзії.

Виборці не пробачать інфляції, зате побачать слабкість і неприховану капітуляцію перед Путлером. Демократи вже гострять сокири для наглядових комітетів, а кар'єрні чиновники в Мінфіні та спецслужбах масово зливають документи пресі, відмовляючись бути співучасниками схеми.

Кульбіти не врятують Трампа від втрати Конгресу. Але вони остаточно заб'ють осиновий кіл у міф про "сильного лідера", оголивши перед усім світом дріб'язкового, переляканого ділка, готового продати безпеку планети заради дешевої передвиборчої подачки та частки в токсичному нафтовому общаку.

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