Генерал СБУ сокирою трощить свої телефони щоб вони не дістався ворогу.

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Не переплутайте.

Його ворог – не Кримінал

Його ворог – не Мексиканець.

Його ворог – НАБУ.

Це просто не вкладається в голові.

Їх викривають активісти.

Їх досліджують журналісти.

Їх розслідує НАБУ.

Скільки їх не звільняють, не відсторонюють – вони не закінчуються.

На зміну одним бандюганам у погонах приходять інші.

Надра – вони

Бюджет – вони

Митниця – вони

Мало

Шахрайство – вони

Бандитизм – вони

Наркотики – вони.

Мало.

Замовне насильство – вони

Кримінальні розбірки – вони

Замахи на життя – вони

Скільки ще це знущання над країною буде продовжуватися.

Керівники Служб

Генерали

Начальники департаментів

Прокурори

Слідчі

Це Спрут.

Важко уявити.

Якби ідея зі знищенням НАБУ й САП тоді вдалася – наймовірніше, ми би нічого з цього ніколи не дізналися.

Ні про кришування кол-центрів

Ні про наркотрафік

Ні про бандитизм

Можливо, саме в цьому і полягав задум цих борців з НАБУ.

Володимире Олександровичу, як ви до цього дожили?!

Запамʼятайте.

Саме наркотики стануть останнім цвяхом в гроб вашої влади.

Бо у кожного з нас є діти.

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