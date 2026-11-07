На заміну одним бандюганам у погонах приходять інші?
Генерал СБУ сокирою трощить свої телефони щоб вони не дістався ворогу.
Не переплутайте.
Його ворог – не Кримінал
Його ворог – не Мексиканець.
Його ворог – НАБУ.
Це просто не вкладається в голові.
Їх викривають активісти.
Їх досліджують журналісти.
Їх розслідує НАБУ.
Скільки їх не звільняють, не відсторонюють – вони не закінчуються.
На зміну одним бандюганам у погонах приходять інші.
Надра – вони
Бюджет – вони
Митниця – вони
Мало
Шахрайство – вони
Бандитизм – вони
Наркотики – вони.
Мало.
Замовне насильство – вони
Кримінальні розбірки – вони
Замахи на життя – вони
Скільки ще це знущання над країною буде продовжуватися.
Керівники Служб
Генерали
Начальники департаментів
Прокурори
Слідчі
Це Спрут.
Важко уявити.
Якби ідея зі знищенням НАБУ й САП тоді вдалася – наймовірніше, ми би нічого з цього ніколи не дізналися.
Ні про кришування кол-центрів
Ні про наркотрафік
Ні про бандитизм
Можливо, саме в цьому і полягав задум цих борців з НАБУ.
Володимире Олександровичу, як ви до цього дожили?!
Запамʼятайте.
Саме наркотики стануть останнім цвяхом в гроб вашої влади.
Бо у кожного з нас є діти.
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