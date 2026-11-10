На переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЩо відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоЕктор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповівЕктор Хіменес-Браво оголосив "конкурс на дружину" та попросився стати новим "холостяком": Григорій Решетнік відповівСША запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The EconomistСША запропонували змінити межі областей України, щоб Росія могла оголосити про повне захоплення Донбасу – The EconomistПобив та зґвалтував жінку: поліцейські Києві затримали зловмисника. ФотоПобив та зґвалтував жінку: поліцейські Києві затримали зловмисника. ФотоУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. ФотоУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

На переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіа

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
8,9 т.
На переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіа
Завершились переговори в Абу-Дабі. Джерело: Ми Україна

У вівторок, 10 листопада, Україна та Росія під час першого дня переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах досягли домовленості щодо проведення масштабного обміну полоненими. Очікується, що він відбудеться найближчим часом, однак кількість людей, яких планують повернути, поки невідома.

Тристоронні переговори на сьогодні завершилися. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Одним із результатів першого дня переговорів стала домовленість про масштабний обмін військовополоненими. Його планують провести найближчим часом.

 

23 жовтня Україна та Росія провели черговий масштабний обмін полоненими. На рідну землю повернулися нацгвардійці, зокрема воїни Азова, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.

Читайте також
Роман ПрядунРоман Прядун
44,8 т.
"Велика угода" Трампа щодо України та Європи і вимоги Кремля: головні інтриги переговорів в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Котовим
44,8 т.
"Велика угода" Трампа щодо України та Європи і вимоги Кремля: головні інтриги переговорів в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Котовим
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
35,0 т.
Переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися: чи є шанси на прорив. Головні заяви
35,0 т.
Переговори в Абу-Дабі на сьогодні завершилися: чи є шанси на прорив. Головні заяви
Олексій КопитькоОлексій Копитько
21,0 т.
Спочатку Донбас, потім Харків? Кремль готує Україні новий територіальний шантаж
21,0 т.
Спочатку Донбас, потім Харків? Кремль готує Україні новий територіальний шантаж

Як повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, під час обміну полоненими 23 жовтня вдалося повернути найбільшу кількість засуджених у Росії військових – 86. Один із них – 29-річний нацгвардієць з Кривого Рогу, захисник Маріуполя Віктор Скорик.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українська сторона очікує на "конструктивний діалог" під час тристоронніх перемовин, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ). Значна увага буде зосереджена на гуманітарних питаннях і подальших обмінах полоненими.

Схожі теми
Війна в УкраїніОбмін полоненимиПереговори України та СШАПереговори Росії та УкраїниПереговори США та РосіїОАЕУкраїнаРосіяАбу-Дабі
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!