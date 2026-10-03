На переговорах США і Росії порушували питання про нафтову угоду щодо "Лукойлу" – медіа

Переговори адміністрації президента США Дональда Трампа з Росією щодо завершення війни в Україні розширилися й охопили можливу багатомільярдну угоду щодо активів "Лукойлу". Йдеться про нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції російської компанії по всьому світу.

Відео дня

За даними медіа, питання угоди порушував президент Росії Володимир Путін під час зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі 5 вересня. У потенційній угоді можуть бути задіяні американський інвестор Тодд Боелі, близькосхідні бізнес-групи та уряд США, пише The New York Times.

Путін порушив питання про "Лукойл"

За словами джерел, знайомих із перебігом зустрічі, Путін запропонував обговорити угоду щодо активів "Лукойлу", щоб продемонструвати росіянам можливість ведення бізнесу зі США.

Американська сторона, за даними джерел, погодилася працювати над питанням. Угоду розглядають як можливий спосіб покращити відносини з Кремлем і водночас збільшити пропозицію енергоносіїв та знизити світові ціни на нафту.

Для потенційних покупців схвалення США також має значення, оскільки продаж активів дозволив би звільнити їх від американських санкцій і одразу підвищити їхню вартість.

Хто претендує на активи

Серед основних груп, які прагнуть укласти угоду, називають американського інвестора Тодда Боелі, дві близькосхідні групи, пов'язані з бізнесом Кушнера або родини Віткоффа, а також підрозділ уряду США.

Американський уряд планує брати участь в угоді через Корпорацію міжнародного розвитку фінансування США (DFC). Представник агентства заявив, що потенційна угода може сприяти економічній безпеці США, зовнішньополітичним цілям та зниженню цін на енергоносії для американців.

РЕКЛАМА

Раніше значною частиною активів "Лукойлу" цікавилася приватна інвестиційна компанія Carlyle. У січні вона досягла попередньої домовленості про придбання міжнародних активів компанії, однак остаточне схвалення угоди з боку США затягнулося.

До чого тут Віткофф і Кушнер

Потенційна угода привернула увагу через бізнес-зв'язки деяких її учасників із Віткоффом і Кушнером. Водночас немає даних про те, що самі Віткофф чи Кушнер отримають фінансову вигоду від продажу.

Високопосадовець адміністрації США підтвердив, що Віткофф і Кушнер безпосередньо сприяли узгодженню фінансових умов участі федерального уряду. За його словами, йшлося, зокрема, про значний авансовий платіж та частку прибутку для США.

Головні історії дня

Представниця Віткоффа заявила, що він не отримує зарплату за роботу від імені Трампа та "не має конфлікту інтересів і немає фінансової зацікавленості в цій справі".

Які активи "Лукойлу" можуть продати

Йдеться про масштабний міжнародний портфель російської компанії – від нафтових родовищ у Камеруні до нафтопереробних заводів у Європі та автозаправних станцій у Нью-Джерсі.

Особливе значення мають НПЗ "Лукойлу" в Нідерландах, Болгарії та Румунії. Вони виробляють, зокрема, дизельне та авіаційне паливо.

РЕКЛАМА

Раніше "Лукойл" оцінював свої міжнародні активи приблизно у $20 млрд. Водночас точна ціна та структура запропонованої угоди наразі не визначені.

Угода ще не завершена

Потенційний продаж активів має отримати схвалення Міністерства фінансів США, яке контролює дотримання санкцій. Водночас, за словами джерел, ключові рішення щодо угоди фактично ухвалюються у Білому домі.

До процесу також залучений Кирило Дмитрієв, економічний представник Путіна. Минулого місяця він відвідав Нью-Йорк і Вашингтон для зустрічей з американськими представниками та заявив, що діалог зі США триває, зокрема, у сфері енергетики.

РЕКЛАМА

Переговори щодо продажу міжнародних активів "Лукойлу" тривають на тлі санкцій, які адміністрація Трампа запровадила проти компанії рік тому. Саме санкції змусили "Лукойл" виставити на продаж значну частину міжнародного портфеля.

Наразі угода залишається на стадії переговорів і потребує відповідних дозволів США та Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, російський нафтогазовий гігант "Лукойл" продав свою дочірню компанію LUKOIL International GmbH, що володіє всіма його закордонними активами вартістю $22 млрд. Це стало кінцем експансії російського приватного бізнесу за кордоном.