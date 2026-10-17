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"На кону наша безпека": Макрон відповів Ле Пен на заяви про припинення допомоги Україні

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 4,2 т.
"На кону наша безпека": Макрон відповів Ле Пен на заяви про припинення допомоги Україні
Макрон і Ле Пен

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував лідерку ультраправих Марін Ле Пен через її намір припинити фінансову підтримку України в разі приходу до влади. Він наголосив, що допомога Києву відповідає національним інтересам Франції та безпосередньо пов’язана з безпекою французів і всієї Європи.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі, передає Укрінформ. За словами Макрона, відмова від підтримки України поставила б Францію в безпрецедентне становище серед європейських партнерів.

Чому підтримка України важлива для безпеки Франції

"Якщо Франція підтримує Україну, як це сьогодні роблять усі держави-члени Європейського Союзу, адже після виборів в Угорщині ми всі 27 дотримуємося цієї позиції, то це тому, що ми знаємо – на кону стоїть наша власна безпека", – вважає французький лідер.

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Макрон наголосив, що відмова від підтримки України з метою скорочення бюджетних витрат зробила б Францію винятком серед європейських союзників. За його словами, країна фактично стала б єдиною в Європі, яка відмовилася від підтримки Києва, що поставило б під сумнів готовність Парижа дбати про власну безпеку.

Макрон закликав політиків до стриманості напередодні виборів

Також французький президент розкритикував політиків, які поводяться так, ніби вже перемогли на майбутніх виборах, і закликав їх виявляти більше стриманості.

"Я не втручаюся у виборчу кампанію, але мене іноді дивує брак скромності у деяких політиків, які висловлюються так, ніби вони вже обіймають відповідні посади. Маймо повагу до французів і француженок. Вони голосуватимуть. Зберігайте скромність", – сказав Макрон.

Він наголосив, що допомога Україні відповідає національним інтересам Франції, а не є просто проявом солідарності. На його думку, заклики припинити підтримку Києва ставлять під загрозу безпеку всієї Європи, зокрема французьких громадян.

Нагадаємо, напередодні Марін Ле Пен заявила, що Франція більше не має достатніх фінансових можливостей для надання Україні допомоги в обсязі, яка сягає 6 млрд євро на рік. Проте наголосила, що готова відвідати Україну, якщо президент Володимир Зеленський захоче обговорити з нею питання фінансової підтримки.

Як писав OBOZ.UA, Зеленський закликав лідерів Європейського Союзу надати Україні щонайменше 70 млрд євро додаткової підтримки у 2027 році. За його словами, загальна вартість війни для України наступного року становитиме 155 млрд євро, а додаткові кошти потрібні на оборону, озброєння та зміцнення стійкості держави.

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