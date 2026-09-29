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На кону енергетичне перемир'я: США планують тристоронні перемовини з Україною і РФ вже у жовтні – The Atlantic

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read3 хв
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На кону енергетичне перемир'я: США планують тристоронні перемовини з Україною і РФ вже у жовтні – The Atlantic
Зустріч Дональда Трампа та Путіна в США. Архівне фото
Джерело: Andrew Harnik / Getty

США планують у жовтні організувати зустріч представників Сполучених Штатів, України та Росії, щоб обговорити обмежене припинення вогню. Йдеться, зокрема, про можливу домовленість не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

Про підготовку такої зустрічі пише The Atlantic із посиланням на одного з українських переговорників. За його словами, американська сторона має намір зібрати представників трьох країн, найімовірніше, в Абу-Дабі, для обговорення можливого енергетичного перемир'я.

Можлива зустріч

За даними видання, американські представники після переговорів у Києві планують організувати наступного місяця зустріч делегацій США, України та Росії. Одним із можливих місць проведення називають Абу-Дабі.

У центрі обговорення може опинитися обмежене припинення вогню. Воно передбачатиме, зокрема, відмову сторін від ударів по енергетичних об'єктах – електростанціях, нафтопереробних заводах та іншій подібній інфраструктурі.

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Перед цим американські представники провели кілька раундів контактів із Києвом та Москвою. The Atlantic зазначає, що під час нещодавнього візиту до Києва Джаред Кушнер і Стів Віткофф  кілька годин зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським та його переговорною командою.

За словами двох українських переговорників, основна увага була зосереджена на різних способах досягнення обмеженого припинення вогню. Американська сторона, за їхніми словами, прагне поступово звузити масштаб бойових дій, щоб надалі перейти до ширшої угоди про припинення війни.

Після цієї зустрічі американські представники планують перейти до тристороннього формату. Саме на жовтень, як зазначає один з українських переговорників, вони розраховують організувати зустріч представників США, України та Росії.

Енергетична інфраструктура

Основним питанням такої зустрічі може стати домовленість про взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Йдеться про електростанції, нафтопереробні підприємства та інші об'єкти, пов'язані з енергетикою.

Окремо переговорники обговорюють можливу домовленість щодо вантажних суден у Чорному морі. За даними The Atlantic, заборона ударів могла б стосуватися, зокрема, суден із зерном, яке прямує на ринки Близького Сходу та Африки. Для цього напрямку США можуть залучити посередництво Єгипту.

Американська сторона також прагне організувати зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Видання зазначає, що держсекретар США Марко Рубіо оголосив про запрошення Путіна на саміт G20, який має відбутися в грудні в Маямі.

За інформацією The Atlantic, Трамп може використати цей саміт для спроби посадити за один стіл російського та українського президентів. Однак на момент публікації матеріалу Путін ще не прийняв запрошення.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що перемир'я у Чорному морі не буде, тому що Росія відхилила всі пропозиції щодо припинення вогню. Пізніше Зеленський сказав, на яких умовах Україна готова піти на енергетичне перемир'я.

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