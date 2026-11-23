На будь-яку російську гайку знайдеться відповідний український болт, або Лавров і Сибіга
Міністри закордонних справ РФ і України висловилися.
Перший – зухвало й нахабно вилаявся, вирішивши що він Медведєв і відповідно давши волю язикові, другий – чемно й гідно відповів.
Тож Лавров, пряма мова (з мордорської):
"Південний Схід України та більша частина центральної України, включно з Києвом, – це, безумовно, споконвічно російські землі.
Там живе народ, який охрестився в одній купелі з нами, звідки ми всі й вийшли.
Вважаю, в нас зараз найголовніша перемога, окрім досягнення цілей спеціальної військової операції, пов’язане з її цілями завдання – це перемогти печерну русофобію, яку намагаються насадити в Україні, точніше, на тому просторі, який зараз називають Україною.
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Я б не казав, що вся територія сучасної України – це місце проживання єдиного народу.
На її Заході багато хто має культуру й цінності, які цілком протистоять нашим.
Українські лідери, які приходили до влади ще за Кучми й до Януковича, змушені були якось зважати на те, що ці радикальні нацистські ідеї мали дуже сильний вплив не лише на Заході країни, а й поширювалися на решту частин України.
Й вирішили з ними загравати".
І – Сибіга, пряма мова (з англійської):
"Мешканці Кубані, Стародубщини, Північної та Східної Слобожанщини – в межах нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей - століттями розмовляли українською й вважали себе українцями.
То, може, й нам слід вимагати повернути ці споконвічно українські землі?
І, можливо, землі Жовтого, Сірого та Зеленого клинів – українських територій у Поволжі, Південному Сибіру й на Далекому Сході?
Саме тому й є міжнародно визнані кордони.
Вони визначаються не історичними облудами, а міжнародним правом і Статутом ООН – тим, що міністр закордонних справ Росії мусить добре знати, але гребує цим".
Оскільки наш відповідав англійською, це було, звісно, не до Лаврова.
Це – до Трампа [він таке поважає] з Вітькоффом-Зятькоффом [вкакаються],
до Рютте й Урсули,
до Мерца/Бернема/Макрона,
до чудової Мелоні,
до Туска (бо Навроцькому щось розповідати сенсу немає), до Карні тощо
("і різним іншим шведам").
Україна має відповідати саме так.
Розумна симетрія.
Як і належить дипломатові.
Лавров – у повітря, наш міністр – світові.
Важливо, щоб і китаєць почув.
До речі, з японочкою.
Їм є що додати.
Суто географічно.
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