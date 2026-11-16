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МЗС України й Угорщини готують зустріч лідерів країн: коли вона має відбутися

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
252
МЗС України й Угорщини готують зустріч лідерів країн: коли вона має відбутися
Володимир Зеленський і Петер Мадяр. Ілюстративний колаж

Уже в листопаді президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр мають провести нову особисту зустріч. Наразі зовнішньополітичні відомства країн займаються підготовкою двосторонніх перемовин.

Про це розповів очільник МЗС України Андрій Сибіга, який 16 листопада зустрівся з угорською колегою Анітою Орбан. На платформі X (Twitter) він поділився подробицями.

МЗС України й Угорщини готують зустріч лідерів країн: коли вона має відбутися

Очільники МЗС провели переговори. Джерело: X (Twitter) @andrii_sybiha

Сторони прагнуть "використати позитивну динаміку у двосторонніх відносинах"

Міністр закордонних справ заявив, що Київ і Будапешт протягом останніх шести місяців досягли суттєвого прогресу у відновленні та нормалізації відносин.

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"Це повністю відповідає прагненню України розбудовувати добросусідські, надійні й міцні відносини з Угорщиною та угорським народом", – наголосив він.

Сибіга зустрівся з Орбан на полях засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ у Брюсселі (Бельгія). Розмови були предметними, заявив урядовець. Сторони домовилися використати цю позитивну динаміку для розвитку співпраці. Серед тем, які обговорювалися, була "спільна підготовка до зустрічі лідерів наших держав, яка має відбутися до кінця листопада".

"У цьому контексті ми розглянули весь спектр питань двостороннього порядку денного й найбільш актуальні питання, що становлять взаємний інтерес, зокрема інфраструктуру, транспортне сполучення, торгівлю, енергетику, права національних меншин, регіональну безпеку та вступ України до Європейського Союзу.

3 грудня Україна й Угорщина відзначатимуть 35-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. Ми працюємо над тим, щоб наповнити нашу співпрацю конкретними проєктами, які матимуть взаємну користь для обох держав", – підсумував очільник МЗС.

МЗС України й Угорщини готують зустріч лідерів країн: коли вона має відбутися

Очільники МЗС провели переговори. Джерело: X (Twitter) @andrii_sybiha

МЗС України й Угорщини готують зустріч лідерів країн: коли вона має відбутися

Очільники МЗС провели переговори. Джерело: X (Twitter) @andrii_sybiha

Що передувало

Вперше Зеленський і Мадяр особисто зустрілися 16 жовтня на саміті ЄС у Брюсселі.

Окрім цього, на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні (Ірландія) лідери провели коротку зустріч, яка тривала орієнтовно 10–15 хвилин.

МЗС України й Угорщини готують зустріч лідерів країн: коли вона має відбутися

Зеленський і Мадяр. 16 жовтня 2026 року. Джерело: Facebook / Péter Magyar

МЗС України й Угорщини готують зустріч лідерів країн: коли вона має відбутися

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот X (Twitter) @andrii_sybiha

Як писав OBOZ.UA, нещодавно Аніта Орбан заявила, що не вважає реалістичним вступ України в ЄС до 2030 року, але Будапешт підтримує європейські прагнення Києва та виступає за продовження переговорного процесу.

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