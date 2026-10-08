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МЗС: Україна готова до зустрічі у жовтні щодо миру

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
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МЗС: Україна готова до зустрічі у жовтні щодо миру
Тихий підтвердив готовність України взяти участь в зустрічі щодо миру у жовтні. Джерело: скриншот

Україна готова у жовтні взяти участь в зустрічі щодо миру у тристоронньому форматі, тобто с представниками країни-посередника Сполучених Штатів та країни-агресорки Росії. Українські представники на такій зустрічі готові до обговорень будь-яких форм перемир'я, у тому числі і безумовного припинення вогню по лінії зіткнення.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він додав, що Україна не вперше висловлює зацікавленість у такій зустрічі і готовність до спілкування – але саме у тристоронньому форматі.

Чекаємо Росію

"З боку України (для такої зустрічі) жодних перешкод немає. Станом на зараз ми чекаємо (оприлюднення, – OBOZ.UA) російської позиції. Повторюю те, що казав президент України днями. Хотіли би, щоб ця зустріч відбулася вже в жовтні", – повідомив Георгій Тихий.

Він додав, зустріч на рівні лідерів могла би принести "найбільш проривні результати для досягнення миру". Проте Україна готова і до зустрічі в тристоронньому форматі Україна-Росія-Сполучені Штати на інших рівнях.

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П’ять пропозицій

Георгій Тихий нагадав слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги про те, що станом на зараз є " п'ять різних режимів припинення вогню, до яких Україна готова, які в різних форматах опрацьовуються".

Перший – це "загальний, безумовний і повний" режим припинення вогню, на який Україна погодилася ще під час зустрічі в березні 2025 року в Джидді.

Другий і третій можливі формати базуються на відповідних пропозиціях Туреччини і Єгипту. Вони стосуються Чорного моря і судноплавства. Ці "позиції розроблені в консультаціях з Україною", додав речник МЗС.

"Це напрацювання дипломатів за участі і української дипломатії, за безпосередньо особисте залучення міністра Андрія Сибії, напрацювання тих модальностей, які можуть бути. Але, звісно, для танго потрібно двоє, як ви знаєте, тому потрібна згода російської сторони", – пояснив Георгій Тихий.

Чутлива тема

Ще одна пропозиція – від Індії, вона стосується і енергетики, а не тільки Чорного моря.

"Я згоден з тим, що це чутлива тема, тож не буду заходити в деталі. Просто можу підтвердити, що дуже активно Індія веде таку роботу. З українського боку також є готовність до реалістичних рішень", – зазначив речник МЗС.

І остання з цих п’яти пропозицій – це енергетичне перемир’я. Тихий нагадав, що американська сторона під час останніх контактів президентів України і США обговорювала можливість роботи над взаємним припиненням вогню по енергетиці обох воюючих країн.

Георгій Тихий додав: "щоб це запрацювало", необхідні відповідні "кроки з російського боку".

Що передувало

Саме США запропонували Україні та Росії провести тристоронню зустріч до кінця жовтня. Йдеться про переговори на технічному рівні, і президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив американцям, що "наша сторона готова підтримати" таку пропозицію.

За його словами, Україна відкрита до проведення переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах або в іншій країні, яку запропонує американська сторона.

До речі, раніше в Кремлі заявили про готовність Росії відновити тристоронні переговори за участю України та США. Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що Москва нібито розраховує на нову зустріч найближчим часом (це було у вересні) і зберігає відкритість до продовження діалогу.

Водночас Пєсков наголошував, що вимоги Кремля залишаються незмінними.

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