"Мирні домовленості мають поважати суверенітет України": Єврокомісія зробила заяву на тлі перемовин в Абу-Дабі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
В Абу-Дабі стартували мирні перемовини: хто представляє Україну, Росію і ЄС та чи є шанси на проривВ Абу-Дабі стартували мирні перемовини: хто представляє Україну, Росію і ЄС та чи є шанси на проривЩо відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційДе дивитися футбол Північна Ірландія – Україна: на якому каналі безкоштовна трансляція ключового матчу Ліги наційОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоОкупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відеоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоУ Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. ВідеоУ Новгородській області атаковано авіаційний завод, який обслуговує військово-транспортні літаки. ВідеоПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокПомер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадокШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційШанс на підвищення краще провалити. Чому Україна має програти Лігу наційВіткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WPВіткофф і Кушнер ризикують потрапити в пастку Кремля на перемовинах в Абу-Дабі – WPУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. ФотоУчасниці "Міс Всесвіт 2026" в захваті від спокусливої сукні українки за 36 000 грн: який вигляд вона має. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Мирні домовленості мають поважати суверенітет України": Єврокомісія зробила заяву на тлі перемовин в Абу-Дабі

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
156
"Мирні домовленості мають поважати суверенітет України": Єврокомісія зробила заяву на тлі перемовин в Абу-Дабі
Прапори України і ЄС. Ілюстративне фото. Джерело: European Commission

Європейські партнери, Україна та Сполучені Штати провели зустріч напередодні майбутніх тристоронніх переговорів за участі Росії. Сторони обговорили координацію зусиль для припинення війни та створення умов для тривалого миру.

Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України та передбачати дієві гарантії безпеки. Про це йдеться у заяві Європейської комісії.

Які умови мають передбачати мирні домовленості

Зустріч відбулася в дусі співпраці між європейськими партнерами, Україною та США. Учасники підтвердили спільні цілі, готовність до постійних консультацій і відданість євроатлантичній безпеці.

Сторони підкреслили, що майбутні домовленості повинні поважати суверенітет України, її територіальну цілісність і право самостійно ухвалювати рішення. Водночас будь-яке врегулювання має містити дієві гарантії безпеки для української держави.

Читайте також
Роман ПрядунРоман Прядун
42,6 т.
"Велика угода" Трампа щодо України та Європи і вимоги Кремля: головні інтриги переговорів в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Котовим
42,6 т.
"Велика угода" Трампа щодо України та Європи і вимоги Кремля: головні інтриги переговорів в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Котовим
Олексій КопитькоОлексій Копитько
13,9 т.
Спочатку Донбас, потім Харків? Кремль готує Україні новий територіальний шантаж
13,9 т.
Спочатку Донбас, потім Харків? Кремль готує Україні новий територіальний шантаж
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
9,4 т.
Переговори в Абу-Дабі цікаві лише одним, або Про "мирний план" Путіна
9,4 т.
Переговори в Абу-Дабі цікаві лише одним, або Про "мирний план" Путіна

Спільною метою учасників є розробка практичної системи безпеки, елементи якої взаємно підсилюватимуть один одного. Вона має зміцнити довгострокову безпеку України та сформувати довіру, необхідну для досягнення домовленостей шляхом переговорів.

Що обговорювали щодо безпеки після завершення війни

Окрему увагу учасники приділили тому, як використовувати наявні європейські інституції та угоди у сфері безпеки після завершення війни в Україні.

Також обговорювали питання повоєнної безпеки, зниження ризиків виникнення нових конфліктів і створення ефективних механізмів управління ризиками. Зокрема, йшлося про запобігання небезпечній ескалації.

Учасники підтвердили спільну відданість створенню міцної повоєнної архітектури європейської безпеки та відповідних домовленостей. Водночас вони наголосили, що сильне НАТО й надалі залишатиметься ключовим елементом колективної оборони в євроатлантичному просторі.

Європа, Україна та США продовжать координацію

Європейські партнери, Україна та Сполучені Штати планують і надалі тісно співпрацювати протягом усього переговорного процесу.

Наступною метою є перехід до ширших багатосторонніх обговорень за участі європейських партнерів. Це має сприяти досягненню всеосяжного й тривалого миру в Україні.

Як повідомляв OBOZ.UA, мирні переговори за участю України, США та Росії стартували в ОАЕ 10 листопада. Делегацію від України очолив глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Ключовими питаннями стануть безпекові гарантії, припинення вогню і кроки для закінчення війни.

Схожі теми
Мирний план ТрампаПереговори Росії та УкраїниАбу-ДабіЄвропейська Комісія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!