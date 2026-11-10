"Мирні домовленості мають поважати суверенітет України": Єврокомісія зробила заяву на тлі перемовин в Абу-Дабі

Європейські партнери, Україна та Сполучені Штати провели зустріч напередодні майбутніх тристоронніх переговорів за участі Росії. Сторони обговорили координацію зусиль для припинення війни та створення умов для тривалого миру.

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Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України та передбачати дієві гарантії безпеки. Про це йдеться у заяві Європейської комісії.

Які умови мають передбачати мирні домовленості

Зустріч відбулася в дусі співпраці між європейськими партнерами, Україною та США. Учасники підтвердили спільні цілі, готовність до постійних консультацій і відданість євроатлантичній безпеці.

Сторони підкреслили, що майбутні домовленості повинні поважати суверенітет України, її територіальну цілісність і право самостійно ухвалювати рішення. Водночас будь-яке врегулювання має містити дієві гарантії безпеки для української держави.

Спільною метою учасників є розробка практичної системи безпеки, елементи якої взаємно підсилюватимуть один одного. Вона має зміцнити довгострокову безпеку України та сформувати довіру, необхідну для досягнення домовленостей шляхом переговорів.

Що обговорювали щодо безпеки після завершення війни

Окрему увагу учасники приділили тому, як використовувати наявні європейські інституції та угоди у сфері безпеки після завершення війни в Україні.

Також обговорювали питання повоєнної безпеки, зниження ризиків виникнення нових конфліктів і створення ефективних механізмів управління ризиками. Зокрема, йшлося про запобігання небезпечній ескалації.

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Учасники підтвердили спільну відданість створенню міцної повоєнної архітектури європейської безпеки та відповідних домовленостей. Водночас вони наголосили, що сильне НАТО й надалі залишатиметься ключовим елементом колективної оборони в євроатлантичному просторі.

Європа, Україна та США продовжать координацію

Європейські партнери, Україна та Сполучені Штати планують і надалі тісно співпрацювати протягом усього переговорного процесу.

Наступною метою є перехід до ширших багатосторонніх обговорень за участі європейських партнерів. Це має сприяти досягненню всеосяжного й тривалого миру в Україні.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, мирні переговори за участю України, США та Росії стартували в ОАЕ 10 листопада. Делегацію від України очолив глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Ключовими питаннями стануть безпекові гарантії, припинення вогню і кроки для закінчення війни.