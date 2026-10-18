"Мир приходить тільки завдяки силі": Зеленський підбив підсумки розмови з Віткоффом і Кушнером

У неділю, 18 жовтня, Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вони обговорили результати зустрічі переговорних команд у Флориді, наступні дипломатичні кроки, російські обстріли та ППО.

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Про це український лідер розповів в своєму Telegram. Зеленський наголосив, що все зі свого боку для цього Київ робить. Зокрема для того, щоб позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки. Президент також додав, що "мир приходить тільки завдяки силі і співпраці, що будується на довірі".

"Обговорили результати зустрічі наших команд у Флориді. Фактично постійно наші команди у комунікації. Готуємо також наступні кроки у дипломатії. Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО. Саме від позиції Америки тут багато чого залежить. Ми і надалі готові працювати конструктивно, чесно і на реальний результат. Дякую всім в США, хто підтримує саме такий підхід і Україну", – розповів Зеленський.

Раніше стало відомо про те, що президент США Дональд Трамп обурений атаками України по російських НПЗ. Він знову заявив, що саме ці удари нібито є причиною зростання світових цін на нафту, і це – їх єдиний результат.

Як писав OBOZ.UA, у Сенаті США вимагають розслідувати діяльність очільника Пентагону Гегсета через обмеження Starlink для України

Також повідомлялося, що США хочуть розморозити частину активів Росії і взяти їх під свій контроль.