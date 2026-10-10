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Михайло Бондар звернувся в СБУ через проросійські заяви нардепа-втікача Дмитрука і вимагає Голову ВР позбавити його мандату

Гліб ІвановГліб Іванов
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Михайло Бондар звернувся в СБУ через проросійські заяви нардепа-втікача Дмитрука і вимагає Голову ВР позбавити його мандату
Михайло Бондар звернувся в СБУ через проросійські заяви нардепа-втікача Дмитрука і вимагає Голову ВР позбавити його мандату

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Бондар звернувся до Служби безпеки України із заявою про вчинення кримінального правопорушення щодо публічних заяв позафракційного депутата-втікача Артема Дмитрука, який був обраний у 2019 році від партії "Слуга народу". Михайло Бондар також закликає Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука позбавити Дмитрука депутатського мандату. На думку Бондаря, заяви Дмитрука містять ознаки державної зради.

Михайло Бондар звернувся в СБУ через проросійські заяви нардепа-втікача Дмитрука і вимагає Голову ВР позбавити його мандату

Михайло Бондар звернувся в СБУ через проросійські заяви нардепа-втікача Дмитрука і вимагає Голову ВР позбавити його мандату

"7-8 жовтня 2026 року народний депутат України Артем Дмитрук (який наразі перебуває поза межами України та оголошений у міжнародний розшук) на своєму телеграм-каналі публічно розповсюдив заяви, які підігрують російській пропаганді та дискредитують державну владу України. Зокрема, А. Дмитрук опублікував привітання з днем народження на адресу президента російської федерації володимира путіна, назвавши воєнного злочинця "керівником країни, від якої залежить життя України", та побажав йому "мудрості та витримки". Окрім цього, у своїх дописах нардеп закликав "зупинити плазування перед Заходом", вести прямий діалог із москвою та Мінськом і стверджував, що Україна та росія "нібио приречені жити разом", – йдеться в заяві.

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"Особливим цинізмом є те, що після кривавого ракетного удару рф по житловому будинку в Прилуках, де загинули цивільні мешканці та діти, А. Дмитрук публічно зняв відповідальність з країни-агресора та переклав провину на "злочинний режим Зеленського", що є прямим повторенням наративів кремля та виправданням дій окупантів. Такі дії народного депутата України під час дії правового режиму воєнного стану свідчать про надання інформаційної допомоги державі-агресору, спрямовані на підрив обороноздатності України та мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 КК України (Державна зрада): ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України)", – пише народний депутат.

Він звертається до СБУ з проханням внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРД) та розпочати досудове розслідування; перевірити викладені факти на предмет вчинення Дмитруком, передбачених ст. 111 та ст. 436-2 КК України.

"Щодо нардепа-втікача від "Слуги народу" (нині позафракційний) дмитрука, що наразі перебуває поза межами України та оголошений у міжнародний розшук та який привітав російського диктатора путіна з днем народження та закликав до діалогу з рф та білоруссю, вже звернувся до СБУ з заявою про злочин, який містить ознаки державної зради. Також звертаюсь до Спікера ВР Стефанчука що до позбавлення дмитрука депутатьского мандата", – написав Михайло Бондар у Facebook.

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