Михайло Бондар звернувся в СБУ через проросійські заяви нардепа-втікача Дмитрука і вимагає Голову ВР позбавити його мандату
Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Бондар звернувся до Служби безпеки України із заявою про вчинення кримінального правопорушення щодо публічних заяв позафракційного депутата-втікача Артема Дмитрука, який був обраний у 2019 році від партії "Слуга народу". Михайло Бондар також закликає Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука позбавити Дмитрука депутатського мандату. На думку Бондаря, заяви Дмитрука містять ознаки державної зради.
"7-8 жовтня 2026 року народний депутат України Артем Дмитрук (який наразі перебуває поза межами України та оголошений у міжнародний розшук) на своєму телеграм-каналі публічно розповсюдив заяви, які підігрують російській пропаганді та дискредитують державну владу України. Зокрема, А. Дмитрук опублікував привітання з днем народження на адресу президента російської федерації володимира путіна, назвавши воєнного злочинця "керівником країни, від якої залежить життя України", та побажав йому "мудрості та витримки". Окрім цього, у своїх дописах нардеп закликав "зупинити плазування перед Заходом", вести прямий діалог із москвою та Мінськом і стверджував, що Україна та росія "нібио приречені жити разом", – йдеться в заяві.
"Особливим цинізмом є те, що після кривавого ракетного удару рф по житловому будинку в Прилуках, де загинули цивільні мешканці та діти, А. Дмитрук публічно зняв відповідальність з країни-агресора та переклав провину на "злочинний режим Зеленського", що є прямим повторенням наративів кремля та виправданням дій окупантів. Такі дії народного депутата України під час дії правового режиму воєнного стану свідчать про надання інформаційної допомоги державі-агресору, спрямовані на підрив обороноздатності України та мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 КК України (Державна зрада): ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України)", – пише народний депутат.
Він звертається до СБУ з проханням внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРД) та розпочати досудове розслідування; перевірити викладені факти на предмет вчинення Дмитруком, передбачених ст. 111 та ст. 436-2 КК України.
"Щодо нардепа-втікача від "Слуги народу" (нині позафракційний) дмитрука, що наразі перебуває поза межами України та оголошений у міжнародний розшук та який привітав російського диктатора путіна з днем народження та закликав до діалогу з рф та білоруссю, вже звернувся до СБУ з заявою про злочин, який містить ознаки державної зради. Також звертаюсь до Спікера ВР Стефанчука що до позбавлення дмитрука депутатьского мандата", – написав Михайло Бондар у Facebook.
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