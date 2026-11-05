"Ми залишилися без Криму і частини Донбасу, але миру не було": Зеленський нагадав, до чого привела політика деескалації у 2014 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заклики до деескалації після захоплення Росією Криму у 2014 році не принесли миру, а лише дали Москві можливість продовжити окупацію українських територій. Він нагадав, що після окупації півострова Росія захопила частину Донбасу, а на сході України й надалі тривали обстріли та бойові дії.

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Про це Зеленський розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF. Президент також пояснив, чому вважає небезпечними вимоги до України поступитися територіями, наголосивши, що попередній досвід не дає підстав вважати такі поступки гарантією безпеки.

Заклики "просто жити дружно" з РФ не принесли миру

Зеленський зазначив, що після захоплення Криму Росією західні партнери України – Європа та США – закликали українське керівництво уникати ескалації та фактично погодитися з новою ситуацією.

Він нагадав, що тоді Україні пропонували не загострювати конфлікт, залишити все як є і "просто жити дружно". Однак наслідком такої політики стала подальша втрата українських територій, а не встановлення миру.

"Ми залишилися без Криму. Після цього ми залишилися без частини Донбасу. Але при цьому були постійні постріли на Сході. Ніякого миру не було", – нагадав президент.

Він також звернув увагу, що міжнародна підтримка України не була постійною протягом усіх років російської агресії. За словами Зеленського, активніше допомагати Україні партнери почали вже після повномасштабного вторгнення, хоча до цього Росія протягом восьми років окуповувала частину української території.

Президент наголосив, що цей тривалий період мав би дати міжнародним партнерам змогу зрозуміти справжні наміри російського керівництва та усвідомити, що Володимир Путін не збирається добровільно повертати захоплені території.

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Чому територіальні поступки не гарантують завершення війни

Зеленський також розповів про запитання, яке йому ставили європейські партнери: чому він вважає, що Росія продовжить наступ, якщо Україна погодиться вийти з Донбасу.

Відповідаючи на це, президент нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російські війська намагалися захопити не лише східні регіони України, а й столицю. Крім того, окупанти зайшли на території Запорізької та Херсонської областей, захопили Херсон і просувалися на Харківщині.

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За словами Зеленського, українські Сили оборони згодом звільнили значну частину захоплених територій, однак сам масштаб російського наступу свідчить, що цілі Кремля не обмежувалися Донбасом.

Президент звернув увагу на суперечність у вимогах до України: від неї очікують територіальних поступок, оскільки Росія не змогла захопити ці землі військовим шляхом.

"Ми можемо бути з меншою територією, мати менше грошей, менше зброї, але гідності в нас все-таки більше, ніж у багатьох", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна прагне завершення війни, однак мирне врегулювання має бути гідним для української держави та її громадян.

"Ми будемо робити все, щоб ця війна закінчилась, але закінчилась гідно для нас", – підсумував президент.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент України заявляв, що зупинка бойових дій на нинішній лінії фронту може стати першим кроком до завершення війни. Водночас для тривалого миру важливо не допустити відновлення російської агресії після припинення вогню.