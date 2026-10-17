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"Ми за це платимо і хочемо, щоб воно працювало": Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink для України

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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icon 3,5 т.
"Ми за це платимо і хочемо, щоб воно працювало": Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink для України
Йоганн Вадефуль. Джерело: deutschland.de

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав США скасувати обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні. Свою вимогу він аргументував тим, що Берлін фінансує частину обладнання, тому очікує, що система працюватиме без обмежень.

Про це повідомляє ntv. Політик також додав, що німецька сторона поки не має повної інформації про причини запроваджених обмежень, але планує з’ясувати це питання.

Берлін вимагає від США пояснень щодо обмежень Starlink в Україні

Вадефуль виступив за скасування обмежень роботи Starlink в Україні, наголосивши, що Німеччина фінансує частину обладнання цієї системи супутникового зв’язку.

"І тому ми, звісно, наполягаємо на тому, щоб воно працювало, якщо ми за це платимо. Україні має надаватися повна підтримка й надалі", – заявив міністр.

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Вадефуль зазначив, що Німеччина поки не володіє всією інформацією про причини обмеження роботи Starlink в Україні. Він запевнив, що у планах Берліна є обговорення цього питання з американською стороною в надії отримати необхідні пояснення.

Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс закликав перевірити дії міністерства оборони США та його очільника Піта Гегсета через обмеження системи Starshield, з якими зіткнулися українські військові. Він заявив, що разом із колегами домагатиметься офіційного розслідування генерального інспектора Пентагону, оскільки не розраховує на прозорість з боку міністра.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні виникли проблеми з роботою військової версії Starlink. Через обмеження швидкості термінали почали втрачати зв’язок, що призвело до зриву низки важливих місій Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський закликав американського підприємця Ілона Маска відновити роботу Starlink, наголосивши на можливих наслідках обмежень для людських життів.

Також глава держави заявив, що обмеження швидкості Starlink впливають на роботу українських дронів-перехоплювачів. За його словами, після досягнення швидкості близько 161 км/год зв’язок вимикається, через що військові втрачають безпілотники.

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