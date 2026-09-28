Європа боїться не росію, Європа боїться війни, це ж наче так очевидно.

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І це цілком здоровий і правильний страх, тільки дурний може не боятись війни або той, хто у ній вже перебуває. Як ми, наприклад. Для нас найстрашніше вже трапилось, далі лише повільно наростаючий жах.

Хоча ми теж із початку 2014-го боялись війни і не втратили здорового страху перед її великою формою, тому було докладено багато хай косо-кривих, але дієвих зусиль, аби її не допускати. Політика, дипломатія, підкуп, обман, Мінські домовленості. Все, аби не скинути життя величезної країни із краю прірви у жерло вулкану великої війни.

У 2019-му український народ перейшов у режим "слабоуміє і отваґа" і перестав боятись війни, не тільки росії. В результаті нас це привело у ситуацію, коли вже нічого не страшно.

Та наша безстрашність у війні вже носить форми шалу берсерка, якому байдуже на своє майбутнє, для нього важливе тут і тепер. Битва і є його життя. Наше сприйняття реальності викривлене, наш гумор чорний. Жарт про нові труси перед обстрілом реально смішний, але він смішний лише для смертників, бо весь гумор є контекстним. Тому ми регочемо, а європейці, мабуть, тихо хрестяться.

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Кумедно, але ми з Європою зіграли в однакову гру – спочатку вони нас лякали війною і прогнозували 2-3 тижні, тепер ми їх лякаємо війною і прогнозуємо їм 2-3 тижні опору. Але в реальності, вочевидь, буде щось схоже – якщо війна там таки почнеться, то будуть величезні жертви і руйнування, але зі звичайних менеджерів, будівельників і пожежників зрештою народяться ефективні штурмовики та захисники, бо інстинкт самозбереження здатен на чудеса, коли його приперти до стінки.

Тож Європа поки відчайдушно маневрує навколо стінки, як може, аби не бути припертою, але вільного простору все менше. А ми із розслабленим вайбом грішників у киплячій смолі пекла спостерігаємо їх відчайдушні сіпання і жартуємо – давайте до нас, тут тепло)

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Але поки Європа боїться, маючи під боком дуже яскраву п’ятирічну візуалізацію своїх страхів. Шкода лише, шо нам так не повезло – вчитись на чужому історичному матеріалі.

Все самі.

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