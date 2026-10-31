"Ми всі знаємо, що ви – агресор": Лаврову на G20 заявили, що Росія не виграє війну в України

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час зустрічі очільників дипломатичних відомств країн G20 у США звернувся безпосередньо до російського міністра Сергія Лаврова. Він назвав Росію агресором і нагадав про вбивства мирних українців та воєнні злочини російської армії.

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Зокрема, британський дипломат згадав атаку російських дронів на залізницю у Дніпрі, внаслідок якої напередодні загинули 15 людей. Також Мілібенд заявив, що Росія не зможе виграти війну завдяки мужності українського народу та солідарності країн-союзників.

Що Мілібенд сказав Лаврову на зустрічі G20

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи двадцяти в Атланті Ед Мілібенд виступив зі звинуваченнями на адресу свого російського колеги Сергія Лаврова.

Британський дипломат звернувся до нього безпосередньо та наголосив, що учасникам зустрічі відомо, хто є агресором у війні проти України. Він також нагадав про загибель мирних мешканців унаслідок російських атак.

"Дозвольте мені сказати це прямо російському міністру закордонних справ – ми всі знаємо, хто є агресором у цій війні. Поговорімо про те, що сталося вчора на залізниці у Дніпрі. Лише вчора ваші дрони атакували та вбили 15 людей. І є незліченні подібні приклади того, як ви вбиваєте невинних цивільних осіб протягом усієї цієї війни. Ми всі знаємо, що ви – агресор", – заявив Мілібенд.

Мілібенд заявив, що Росія не виграє війну проти України

Окремо очільник британського МЗС висловив упевненість, що Росія не зможе перемогти у війні проти України. За його словами, цьому сприятимуть мужність українського народу та солідарність країн, представлених на зустрічі G20.

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Мілібенд також згадав, що російський диктатор Володимир Путін спочатку розраховував швидко виграти війну, однак ці плани не справдилися.

"Путін тоді думав, що легко виграє цю війну. Але ви не виграєте цю війну. Завдяки сміливості українського народу та солідарності країн, представлених за цим столом, ви не виграєте. Якби ви мали мужність сказати правду та вчинити правильно, ви б сказали Путіну, що він не перемагає у цій війні і не переможе", – звернувся британський міністр до Лаврова.

Як повідомляв , на міністерській зустрічі G20, яка проходить в Атланті, США, буде й делегація країни-агресорки Росії. Її очолить міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на цій зустрічі наполягатиме на припиненні російської агресивної війни проти України та зверне увагу на її глобальні наслідки. І Лавров "буде змушений долучитися" до дискусії з цього приводу.

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