"Ми всі маємо розуміти": Кулеба оцінив, наскільки ймовірна найближчим часом пряма атака Росії на країни НАТО

Росія не обмежиться агресією проти України, у майбутньому вона може напасти на країну НАТО. Коли саме це станеться – сказати важко, однак у Європі все більше переконуються, що пряме зіткнення дуже вірогідне.

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Російська агресія навряд чи розпочнеться з колон танків, Москва піде іншим шляхом. У цьому переконаний ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, своїми міркуваннями він поділився в інтерв'ю OBOZ.UA.

Росія може напасти на країну НАТО

Кулеба зазначив, що коли ще два роки тому попереджав співрозмовників у Європі про те, що рано чи пізно Росія нападе й на країни НАТО – йому мало хто вірив. Нині ж тональність розмов змінилася: замість скепсису європейці все частіше цікавляться, коли можливий такий напад.

"Я не знаю, коли саме це станеться. Але логіка подій і розвиток російської воєнної машини підводять до того, що зрештою вона виплеснеться за межі України... Якщо умовно порівнювати, то Путін і Європа сьогодні перебувають приблизно там, де Путін і Україна були в період із 2018-го до 2022 року. Він уже розуміє, куди рухається, але ще намагається вирішувати питання якимись альтернативними способами. Та є закономірності, які нікуди не зникають", – зазначив Кулеба.

Дипломат також вказав на проблему: поза межами України більшість людей уявляють собі нову війну як повторення воєн минулого: мовляв, повномасштабне вторгнення розпочнеться з перетину кордону російськими дивізіями. Але нині все змінилося.

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"Війна може початися з того, що до вас прилетять п'ять дронів. І європейським лідерам доведеться вирішувати, що з цим робити. Нещодавно в європейській пресі вже з'являлися публікації про те, що треба готуватися до ударів дронами, запущеними з кораблів. Я ще два роки тому говорив їм, зокрема в ефірі, що одного ранку вони прокинуться, а в новинах повідомлятимуть: п'ять невідомих дронів уразили цілі на території європейської країни. Росіяни скажуть: "Це не ми". А ваша розвідка скаже: "Це вони". І що далі? Що ви робитимете?" – зазначив Кулеба.

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На його думку, за такого розвитку подій західні лідери можуть діяти за двома сценаріями: визнати факт війни одразу чи відкласти це визнання на якийсь час.

"Якщо уряд виходить і заявляє: "До нас прилетіли російські дрони. Це акт війни. Від сьогодні ми перебуваємо у стані війни з Росією", – тоді все зрозуміло. Ви отримали нову реальність, у якій треба діяти. А якщо уряд починає говорити: "Треба розібратися, не можна поспішати, потрібно все з'ясувати, провести консультації, порадитися з натівцями, зрозуміти, як на це відреагує Путін", – тоді Росія побачить, що може продовжувати безкарно. І ось вам прилетять іще п'ять дронів. Ганьбіться далі. Але зрештою Путін усе одно змусить їх визнати, що вони перебувають у стані війни. Питання лише в тому, скільки часу вони втратять, намагаючись не називати речі своїми іменами", – переконаний ексміністр закордонних справ України.

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Він також прокоментував зауваження скептиків щодо того, що російському диктатору Володимиру Путіну не вистачить сил, аби воювати одночасно і з Україною, і з Європою.

"Піхоти йому може не вистачити. Але подивіться на інше: росіяни ж не дурні. Вони порахували кількість ракет для систем Patriot, які є в європейців, зіставили її з кількістю власних ракет і реактивних дронів. Ми всі маємо розуміти: якщо завтра російські ракети й дрони полетять на Європу, перше, що там почнуть робити, – це збивати все, що летить, використовуючи ракети Patriot. І вони витратять свій запас за тиждень, адже всі ці ресурси обмежені", – прогнозує Кулеба.

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Він вважає, що Європа зараз фактично ще не готова фізично протистояти такому рівню загрози. Вона не готова, але готується, як може. Проте справжня готовність, найімовірніше, прийде вже після початку війни.

"Усі проблеми вирішаться після цих перших п'яти дронів. Так само, як це було в нас. Вони такі самі, як ми. Ми готувалися до чогось, готувалися, а потім почалася війна, і виявилося: ой, треба ще ось це робити, ось це й ось це. З ними буде так само. Вони вже перебувають у процесі підготовки, і це похвально, молодці. Але по-справжньому ми відчуємо зміни лише після того, як щось станеться. Тому я не знаю, коли саме це відбудеться, але логіка всього, що відбувається, підказує: це станеться", – наголосив дипломат.

Як повідомляв OBOZ.UA, також Кулеба пояснив, на що робить ставку Путін у війні проти України.

Окрім того, ексміністр закордонних справ пояснив позицію Китаю щодо російсько-української війни.