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"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася": Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
icon 4,9 т.
"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася": Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради. Відео
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Джерело: Скриншот з відео.

У четвер, 15 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе низку зустрічей із міжнародними партнерами. Глава держави наголосив, що для завершення війни необхідні рішучіші дії проти Росії та подальша військова допомога Україні.

Також у президента України заплановані зустрічі з генеральним секретарем НАТО, президентом Франції, а також прем’єр-міністрами Польщі, Данії та Бельгії. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, 15 жовтня в нього заплановані переговори з генеральним секретарем НАТО, президентом Франції, а також прем’єр-міністрами Польщі, Данії та Бельгії. Крім того, український лідер матиме аудієнцію у короля Бельгії Філіпа.

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Зеленський підкреслив, що для завершення війни необхідні спільні дії європейських держав і конкретні кроки, які посилять позиції України.

"Ми всі в Європі хочемо, щоб ця війна закінчилася. І для цього потрібні сигнали сили – більше реального тиску на Росію та більше оборонної підтримки для України", – заявив президент.

На 16 жовтня у Зеленського заплановані зустрічі з президентами Європейської ради та Європейської комісії, а також із прем’єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.

Глава держави наголосив на важливості координації зусиль європейських партнерів для захисту життя людей. Зараз особливо важливо діяти разом, щоб посилити тиск на Росію та забезпечити Україні необхідну оборонну підтримку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і президент України Володимир Зеленськийвперше проведуть офіційну зустріч. Вона має відбутися в Брюсселі (Бельгія) 16 жовтня, в останній день саміту лідерів Європейського Союзу.

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