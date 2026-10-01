Ось уже понад два десятиліття – відтоді, як я залишив шахи, щоб виступити проти диктатури Путіна, що набирає обертів, – мене запитують: "Чи не турбуєтеся ви за свою безпеку?" Після того як 27 лютого 2015 року біля стін Кремля холоднокровно вбили мого друга й соратника по опозиції Бориса Нємцова, таких запитань стало ще більше.

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Я завжди намагався уникати цієї неприємної теми, відмахуючись стандартними фразами під час презентацій моєї книги "Зима близько" (Winter Is Coming): "Хіба занепокоєння допоможе?"; "Я не літаю "Аерофлотом" і не п’ю чай із незнайомцями"; "Я давно вирішив чинити так, як вважаю за правильне".

У Кремля давня "любов" до усунення своїх критиків і ворогів за кордоном. Цього року Москва активізувала таємні операції та диверсійну діяльність по всій Європі. Тому сьогоднішні новини про те, що я та мій давній соратник, співзасновник "Форуму вільної Росії" Іван Тютрін, фігуруємо у списку осіб, призначених для вбивства, не стали для мене несподіванкою – але все ж це шок.

Ні мені, ні Івану прямо не сказали, що саме ми – ті самі люди, чиї імена приховані в матеріалах обвинувачення проти виконавців замаху. Однак спецслужби Литви та США повідомили нам, що наші життя в небезпеці і нам слід вжити запобіжних заходів; я так і вчинив і буду чинити надалі.

Але я не зупинюся і не буду ховатися – навіть якби це було можливо. Ні я, ні моя родина не будемо в безпеці, доки при владі в Росії перебуває Путін, – і це стосується мільйонів людей. Тому я продовжуватиму робити все можливе, щоб згуртувати вільний світ для боротьби з кривавою диктатурою Путіна, зокрема, домагаючись збільшення військової та економічної підтримки України та просуваючи жорсткі заходи щодо Росії.

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До речі, я пишу ці рядки зі Страсбурга, де ми докладаємо всіх зусиль, щоб чинити тиск на режим через Європейський суд з прав людини. Вкрай важливо створити правові механізми для розблокування заморожених російських активів – насамперед у Бельгії, – і ми високо цінуємо провідну роль, яку відіграє в цьому питанні голова ПАРЄ Петра Байр. Очікуються нові новини з цієї теми.

Дякую всім, хто приєднується до цієї ініціативи, а також тим, хто підтримав мене добрими словами після появи цієї вкрай неприємної інформації.

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