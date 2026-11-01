"Ми точно не відмовимося від наших територій": Зеленський закликав не вирішувати долю України без України

Ніхто не може вирішувати долю України без України. Ба більше, Київ ніколи не відмовиться від своїх територій.

Відео дня

Таку заяву зробив український лідер Володимир Зеленський у неділю, 1 листопада, в інтерв'ю CNN Türk. Він наголосив, що неможливо погодитися з тим, що східні території України, включаючи Крим, який перебуває під тимчасовою російською окупацією, належать Росії.

"Це суперечило б нашій честі, волі нашого суспільства та нашій конституції", – додав президент.

Зеленський зазначив, що Росія цього і хоче та намагається донести це до нас через різних посередників. Однак це нездоровий і нелогічний підхід. Тому нашим пріоритетом є забезпечення припинення вогню на нинішній лінії фронту, а потім обговорення інших питань.

"Наприклад, Запорізька атомна електростанція під окупацією. Як ми збираємося це вирішити? У Херсоні люди знову почали виходити на вулиці після багатьох років. Життя в місті відроджується. Однак поселення на іншому боці річки все ще під окупацією. Ми маємо думати про те, як ці люди виживуть", – зауважив президент.

РЕКЛАМА

Він зазначив, що земельне питання надзвичайно делікатне.

"Перш за все, ми повинні думати про людей. Ми повинні вирішувати їхні проблеми. Ми повинні обговорювати питання на рівні керівництва, такі як: "Як ми будемо жити далі?" та "Якими будуть гарантії безпеки?" І найголовніше, як зупинити війну та запобігти її повторному початку..." – додав президент.

Деталі з інтерв’ю

– Говорять про можливу зустріч Трампа, Путіна та Сі. Чи хвилює вас, що рішення щодо майбутнього України можуть бути прийняті без вашої участі? Іншими словами, що б ви зробили, якби Трамп представив вам угоду, яку Москва та Пекін уже узгодили?

Головні історії дня

– Зеленський: Це неможливо. Ви не можете вирішити долю України без України. Це було б несправедливо і ні до чого не призвело б. Нелогічно вести переговори щодо долі країни без присутності самої країни.

– Було багато переговорів і дискусій. Багато лідерів намагалися вирішити нашу долю без нас. Але, як ви знаєте, жодних результатів не було досягнуто. Тому я вважаю це непродуктивним процесом. Це ні до чого не призведе. Звичайно, лідери цих країн мають питання для обговорення між собою. Але вони не будуть за цим столом переговорів. Вони особливо не можуть обговорювати критичні питання, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Тому що це питання, які стосуються виключно цієї країни і є внутрішніми державними справами.

РЕКЛАМА

– Якщо ми хочемо, щоб війна закінчилася, такої угоди можна досягти лише за столом, де присутні сторони війни. І тільки тоді можна досягти справді ефективної, остаточної угоди. Тому я не бачу жодного майбутнього в такій тристоронній зустрічі, яка б поклала край війні. Я пояснив, чому це неможливо. І по-третє, ми, ви, також люди, громадяни незалежних країн.

– Іноді великі держави можуть вважати себе найсильнішими, найсправедливішими та найефективнішими. Але в кожного своя правда. Росія, наприклад, вважала себе великою і казала, що завоює Україну за три дні. Зараз ми вступаємо у п'ятий рік війни. Протягом п'яти років Росія не може завоювати Україну. Тому ці три країни не можуть обговорювати війну, яка відбувається в Україні та безпосередньо впливає на Україну, не враховуючи Україну.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Путіним у Туреччині. Він сподівається на те, що Реджеп Тайіп Ердоган допоможе організувати переговори, оскільки має свої зв'язки з очільником Кремля.

Нагадаємо, що в Кремлі також назвали можливі місце й терміни проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії. За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, зустріч могла відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія не демонструє готовності до встановлення миру в Україні. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен скептично оцінила переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з російським диктатором Володимиром Путіним.