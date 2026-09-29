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"Ми сильніші": Рютте розповів, які варіанти відповіді є у НАТО на гібридні атаки Росії

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 хв
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"Ми сильніші": Рютте розповів, які варіанти відповіді є у НАТО на гібридні атаки Росії
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Джерело: Beeld

НАТО має різні варіанти реагування на гібридні атаки Росії проти країн Альянсу, зокрема заходи, які не обов’язково будуть публічними. Водночас Москва не досягає своєї мети послабити єдність союзників і припинити допомогу Україні.

 

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції з прем’єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом. Інформацію повідомляє The Guardian.

 

Російські гібридні дії впливають на ситуацію з безпекою, однак наголосив, що Альянс має достатньо можливостей для реагування.

 

"У нас є всі варіанти реагування: іноді видимі, іноді ні", – сказав генсек НАТО.

 

Він також підкреслив важливість публічного встановлення відповідальності за такі інциденти, якщо наявні докази дозволяють це зробити. Зокрема, Рютте схвально відгукнувся про дії Естонії, яка публічно пов’язала нещодавній підпал із російськими спецслужбами.

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Союзникам важливо зберігати спокій і продовжувати діяти, не дозволяючи Росії впливати на їхню позицію щодо підтримки України.

 

"Ми сильніші, і вони це знають", – заявив Рютте.

 

Заяви Рютте прозвучали на тлі занепокоєння країн НАТО через диверсії, інциденти з безпілотниками та інші дії, які союзники розглядають як елементи гібридної загрози з боку Росії.

 

Під час виступу в Європейському парламенті головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що одна з основних цілей російської активності полягає в тому, щоб послабити готовність західних країн продовжувати допомогу Києву.

 

"Мета російської діяльності зараз полягає насамперед у тому, щоб зламати нашу волю продовжувати підтримувати Україну", – зазначив він.

 

Москва може намагатися створити враження настільки складної безпекової ситуації, щоб населення країн Заходу почало вимагати скорочення допомоги Україні заради власної безпеки.

 

Протидія таким діям і збереження підтримки Києва можуть продемонструвати Росії неефективність цієї стратегії.

 

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс під час спільної пресконференції з Рютте заявив, що дії Росії стають дедалі ворожішими та менш стриманими.

 

Водночас він застеріг від передчасних висновків про неминучість нового російського нападу. Наразі немає доказів того, що Росія готується до такого кроку.

 

Рютте та литовський прем’єр наголосили на необхідності зберігати єдність союзників перед обличчям гібридних загроз. Публічне викриття дій Росії та продовження допомоги Україні залишаються важливими складовими протидії її спробам впливати на безпекову політику західних держав.

 

Нещодавно Росія вже застосовує проти європейських країн широкий спектр гібридних методів – від атак дронів до диверсій і саботажу. Водночас ознак підготовки Москви до прямого військового вторгнення в країни НАТО наразі немає.

 

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що останнім часом Росія наростила кількість диверсій та провокацій у Європі. На цьому тлі у НАТО посилюють обмін розвідданими, а керівництво альянсу запевняє, що зможе впоратися з будь-якою загрозою.

 

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