"Ми слідкуємо": в МЗС сказали, чи бачать загрозу для України через можливу появу чуми у РФ

Станом на зараз Україна не бачить загрози через можливу появу чуми на території Росії. Водночас українські компетентні органи та система охорони здоров’я уважно стежать за ситуацією в РФ.

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу. Він зазначив, що Україна має візовий режим із Росією та фактично не має пасажирського сполучення з нею, що знижує ризики можливого занесення інфекції.

Українські служби стежать за ситуацією

За словами Тихого, українські компетентні органи уважно відстежують інформацію, яка надходить із Росії щодо можливого випадку чуми.

"Ми слідкуємо, і наші компетентні органи, і наша система охорони здоров’я… слідкують дуже уважно, стежать за ситуацією, яка там відбувається. Саме на зараз жодної загрози для України немає", – сказав речник МЗС.

Він також звернув увагу на обмежені контакти між нашою країною та Росією – в Україні діє візовий режим з РФ, пасажиропотік відсутній, а низка інших держав посилює обмеження та закривають кордон з РФ.

Тихий також розкритикував дії російської влади, заявивши, що кремлівський режим продовжує практики, характерні для радянської системи.

"На жаль, російський режим повторює всі ті самі патерни, які були за часів радянського режиму, особливо його фінальної стадії, коли режим не був здатен гарантувати мінімальну безпеку своїм людям… Хто може уявити взагалі чуму у 21 столітті", – сказав дипломат.

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Що відомо про чуму в Іркутській області

Приводом для занепокоєння стала смерть 28-річної лаборантки Іркутського протичумного інституту Дар’ї Шипілової. Вона померла 2 жовтня, після чого з’явилася інформація про можливу легеневу форму чуми Росії.

За однією з версій, 25 вересня в лабораторії Дарія розбила пробірку зі збудником чуми. Інша версія пов’язує можливе зараження жінки з її робочою поїздкою до Бурятії, де раніше фіксували осередок чуми поблизу кордону з Монголією.

Після смерті росіянки на карантин забрали майже 200 осіб, з якими вона контактувала останнім часом. Існує вірогідність, що померла вона від легеневої чуми – хвороби з високим рівнем летальності.

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Водночас російська влада офіційно заперечує, що причиною смерті Шипілової стала чума. У Росспоживнагляді заявили, що жінка померла від "пневмонії невстановленої етіології", яку пов’язують із її професійною діяльністю.

За твердженням російського відомства, під час досліджень мікроорганізмів, які могли б підтвердити чуму, не виявили. Там також заявили, що аварій під час роботи з патогенами в Іркутському протичумному інституті не було.

Попри заперечення російської влади щодо чуми, в Іркутську після смерті лаборантки запровадили карантинні заходи на низці об’єктів. Зокрема, обмеження стосувалися клінічної та дитячої лікарень, а також пологового будинку.

Як повідомляв OBOZ.UA, ВООЗ вимагає від Росії детальної інформації про спалах чуми на тлі чуток про другий випадок захворювання. Організація звернулася до РФ за додатковою інформацією щодо "причини важкої пневмонії" у померлої російської лаборантки в Іркутській області, а також щодо "збудника", через який там вдалися до заходів, спрямованих на нерозповсюдження захворювання.