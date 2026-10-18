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"Ми шкодуємо": у МЗС України назвали ймовірну причину інциденту з дроном у Литві

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 864
"Ми шкодуємо": у МЗС України назвали ймовірну причину інциденту з дроном у Литві
Український FP-1 упав у Латвії

На території Литви 19 жовтня впав український безпілотник. Його збили з курсу російські засоби радіоелектронної боротьби.

Про це заявив Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України. На своїй сторінці в X (Twitter) дипломат попросив вибачення "за будь-які незручності, ризики та занепокоєння".

"Ми шкодуємо з приводу інциденту, що стався сьогодні вранці в повітряному просторі Литви. Ймовірно, він став наслідком застосування Росією засобів РЕБ, що призвело до відхилення безпілотників від курсу під час операції проти законних військових цілей на території РФ", – пояснив представник МЗС.

Українська сторона готова передати литовським партнерам усі деталі для з'ясування обставин події. Київ і Вільнюс продовжуватимуть тісно співпрацювати, аби запобігти подібним дроновим інцидентам у майбутньому.

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Тихий також подякував Литві, назвавши її державою-союзником, за підтримку у протидії агресії РФ. Саме розпочата Росією війна "є першопричиною загроз безпеці в нашому регіоні", підсумував речник зовнішньополітичного відомства.

Що передувало

У селі Юоджйоніс на півночі Литви вранці в неділю знайшли уламки БпЛА. Литовські радари зафіксували цей об'єкт близько 6:00 (імовірно, він залетів із боку Польщі). Винищувачі піднялися в повітря з авіабази в Шяуляї, але не змогли збити ціль. Причиною називають погодні умови.

Після інциденту президент країни Гітанас Науседа наголосив, що російська агресія проти України створює загрози для східного флангу НАТО та ЄС.

Міністр національної оборони Робертас Каунас уточив, що, за попередньою інформацією, це БпЛА моделі FP-1 (їх виготовляє компанія  Fire Point).

''Ми шкодуємо'': у МЗС України назвали ймовірну причину інциденту з дроном у Литві

Юоджйоніс (Juodžionių) у Пасваліському районі Литви. Джерело: Скриншот Google Maps

''Ми шкодуємо'': у МЗС України назвали ймовірну причину інциденту з дроном у Литві

Представник дипломатичного відомства опублікував пост англійською мовою. Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот X (Twitter) @SpoxUkraineMFA

Як писав OBOZ.UA, вночі 18 жовтня у Литві відбувся ще один тривожний інцидент: невідомі спробували влаштувати пожежу в литовській компанії, яка зберігає комунікаційне обладнання Starlink. Спецслужби заздалегідь знали про підготовку атаки та змогли попередити злочин. Спроба знищити термінали супутникового інтернету провалилася.

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