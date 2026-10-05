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"Ми щодня аналізуємо безпекову ситуацію": Рубіо запевнив, що США поки не евакуюватимуть посольство з Києва

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
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"Ми щодня аналізуємо безпекову ситуацію": Рубіо запевнив, що США поки не евакуюватимуть посольство з Києва
Рубіо прокоментував російські погрози Києву

Вашингтон наразі не планує змінювати формат роботи американського посольства в Києві через погрози з боку Росії. Держсекретар США Марко Рубіо заявив про це, відповідаючи на запитання журналістів.

Рубіо зазначив, що Сполучені Штати постійно оцінюють безпекову ситуацію навколо своїх дипломатичних представництв у різних країнах. За його словами, якщо виникне загроза, яка вимагатиме зміни формату роботи посольства, Вашингтон ухвалить відповідне рішення.

"Ми щодня аналізуємо безпекову ситуацію навколо кожної дипломатичної місії у світі. Якщо виникне загроза, яка, на нашу думку, вимагатиме зміни формату роботи, ми це зробимо. Поки що ми цього там не робили", – сказав Рубіо.

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Таким чином, американська сторона наразі не ухвалювала рішення про евакуацію посольства США з Києва. Рубіо наголосив, що рішення щодо роботи дипломатичних місій ухвалюють залежно від оцінки конкретних безпекових ризиків.

Плани дипломатів

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявляв, що іноземні партнери не повідомляли українську сторону про плани переносити посольства з Києва.

За його словами, у МЗС не отримували відповідних запитів чи повідомлень від іноземних дипломатичних представництв. Тихий також прокоментував інформацію британської газети The Guardian про можливе переміщення дипломатичних місій.

"Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували", – пояснив речник.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що іноземні партнери не повідомляли Україну про плани переносити посольства з Києва.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія посилила атаки на Київ, щоб змусити українців виїжджати зі столиці. Наразі окупанти атакують місто чималою кількістю дронів впродовж дня та ночі. Глава держави вважає такі удари частиною тактики Володимира Путіна, спрямованої на максимальне загострення війни.

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