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"Ми розуміємо, з ким маємо справу": Зеленський сказав, чи вірить у результат перемовин із РФ до кінця року

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read3 хв
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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський пояснив очікування від переговорів із РФ. Фото арзівне. Джерело: пресслужба ОП

Україна та США зацікавлені отримати результат у мирних переговорах із Росією уже до кінця цього року. Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі є "вікно можливостей", адже у 2027-му політичний ландшафт Європи може змінитися, і шанс на прогрес також є.

Про це глава держави висловився 11 листопада в Дубліні (Ірландія), відповідаючи на запитання журналістів під час спільної з ірландським прем'єр-міністром Міхалом Мартіном пресконференції. Відео опубліковане на YouTube-каналі ОП.

Зеленського попросили прокоментувати слова перемовника, голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії після переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) про те, що "є хороший імпульс для того, щоб знайти рішення ще до настання нового року".

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"Така ситуація зараз: ситуація змін політичного ландшафту в Європі може бути у 2027 році. І так само ми бачимо, що вже відбуються зміни у Сполучених Штатах. І тому сьогодні є дійсно це вікно можливостей, коли є всі ті учасники, які займаються зараз переговорним процесом і які хочуть дійсно отримати результат ще до 2027 року. Тому, гадаю, один із переговорників так і каже", – відповів президент.

Він вказав на ще один фактор. За його словами, під час розмов української, американської та російської команд в ОАЕ "негативу не було".

"Не знаю всіх деталей, думаю, там усе одно були трішечки "історії" від Росії. Але ми вже не звертаємо уваги... Тим не менше, важливо, що американці полетіли з конкретикою до Володимира Путіна.

Мені дуже хотілося б, щоб вони повернулися з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю. Дайте мені бути скептиком у цій команді, але все одно надія є. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Вони не будуть до цього позитивні? Так. Але чи може бути прогрес? Так!" – додав Зеленський.

Президент підкреслив, що багато чого залежить "від формату діалогу американської сторони з російською стороною" під час візиту в Москву 12 листопада. Нагадаємо, що в четвер спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться із кремлівським диктатором, щоб обговорити деякі моменти переговорів. Зеленський сказав, що не знає, "який формат розмови вони оберуть".

Глава держави зазначив, що Сполученим Штатам також дуже важливо отримати прогрес якнайшвидше. "І тому, дивлячись на всі ці деталі, ми надіємось отримати результат", – підсумував він.

Про що Зеленський буде говорити з Віткоффом і Кушнером 12 листопада

Після візиту до Москви Віткофф і Кушнер повернуться до Дубліна, щоб там зустрітися із Зеленським. Президент пояснив, що розраховує "отримати реакцію російської сторони на ті питання, які були порушені під час засідання в Абу-Дабі".

Йдеться, окрім іншого, про гуманітарний трек. "Сторони обговорювали можливість обміну військовополоненими 1000 на 1000, можливо, 1200... Це було би дуже позитивно. Не бачу причин, чому Росія могла би відмовити, але все буває", – сказав президент.

Друге питання – це гарантії безпеки. Перемовники вже обговорювали кілька форматів цих угод для України. "Американці отримають їх бачення (росіян. – Ред.) цього питання. Якщо чесно, це не перший раз, коли порушується це питання, але зараз більше деталей було під час діалогу", – уточнив Зеленський.

Також обговорення торкнеться можливої майбутньої тристоронньої зустрічі, зокрема на рівні лідерів.

Наступний момент, який потрібно проговорити, – роль Європи за столом перемовин. За словами Зеленського, дуже важливо, що зараз є зміна позиції США. "Більш тепло відноситься американська сторона до цього. Ми дуже хочемо, щоби наступного разу Європа була не на майданчику переговорів, не на полях зустрічі, а як рівноправний учасник. Тому що це абсолютно справедливо", – наголосив він.

Також представники Вашингтона мають вияснити позицію Москви щодо припинення вогню (енергетичного, морського тощо). В Абу-Дабі російська команда стверджувала, що в них немає мандату давати відповіді на ці запитання. "Тому я розраховую як мінімум отримати відповіді через американських посередників", – сказав президент.

''Ми розуміємо, з ким маємо справу'': Зеленський сказав, чи вірить у результат перемовин із РФ до кінця року

Спілкування Міхала Мартіна та Володимира Зеленського з медіа. 11 листопада 2026 року. Джерело: Скриншот ролика ОП

Як писав OBOZ.UA, Володимир Зеленський заявив, що найважливішим наразі є зупинити повномасштабне вторгенння, бо Україна втрачає людей. Окрім того, послідовність подальших кроків має бути чіткою: спочатку припинення війни, потім визначення структури домовленостей, гарантій безпеки й умов для процвітання.

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