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"Ми рішуче підтримуємо процес": в Угорщині оцінили реалістичність вступу України в ЄС до 2030 року

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
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"Ми рішуче підтримуємо процес": в Угорщині оцінили реалістичність вступу України в ЄС до 2030 року
Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Джерело: P. Peleckis / BNS

Угорщина не вважає реалістичним вступ України до Європейського Союзу до 2030 року.  Водночас, Будапешт підтримує європейські прагнення Києва та виступає за продовження переговорного процесу.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан під час візиту до Вільнюса в четвер, 5 листопада. За інформацією литовського суспільного мовника LRT, Орбан наголосила, що всі країни-кандидати мають виконувати однакові вимоги для вступу до ЄС.

Угорщина не підтримує запровадження для України прискореної процедури членства.

Позиція Будапешта

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може Україна приєднатися до Євросоюзу до 2030 року, Аніта Орбан заявила, що угорська сторона не вважає такий термін реалістичним.

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"Ми не вважаємо це реалістичним. Ми рішуче підтримуємо процес, заснований на заслугах, і я думаю, що в цьому питанні ми погоджуємося з Литвою", – сказала очільниця угорського МЗС.

Вона також підкреслила, що Україна повинна пройти ту саму процедуру вступу, що й інші держави-кандидати. За її словами, Будапешт не підтримує жодних винятків або прискореного шляху до членства.

"Кожна країна повинна пройти ту саму процедуру, яку пройшли ми. Ми також не підтримуємо прискорений вступ", – зазначила міністерка.

Прогрес України

Водночас Аніта Орбан визнала, що Україна досягла значного прогресу на шляху до членства в Євросоюзі. Зокрема, вже відкрито чотири з шести переговорних кластерів.

Серед чинників, які сприяли просуванню переговорного процесу, вона назвала покращення відносин між Угорщиною та Україною.

Також міністерка згадала про домовленості щодо захисту прав угорської національної меншини в Закарпатській області. Це питання тривалий час залишалося одним із предметів суперечок між Києвом і Будапештом.

Оптимізм Литви

Іншу оцінку перспектив вступу України до ЄС висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він вважає, що орієнтир на 2030 рік варто встановити, оскільки досягнення цієї мети залишається теоретично можливим.

"Ми більш оптимістично налаштовані щодо термінів. Ми вважаємо, що цільову дату можна і потрібно встановити", – заявив литовський міністр.

За його словами, вступ України до Євросоюзу до 2030 року можливий за умови швидкого проведення необхідних реформ українською стороною та своєчасного виконання всіх процедур з боку самого ЄС.

Будріс наголосив, що для реалізації такого сценарію важливо, аби обидві сторони не затягували процес.

"Ми вважаємо, що завершити всі процеси до 2030 року все ще можливо. Якщо ми достатньо швидко зробимо все зі свого боку в Європейському Союзі, а Україна проведе реформи, то це теоретично можливо", – пояснив він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Єврокомісія готує обережнішу дорожню карту перемовин про вступ України в ЄС.

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