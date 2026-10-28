"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео

Президент США Дональд Трамп заявив про "значне просування" у врегулюванні російсько-української війни. За його словами, американська сторона розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

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"Я вважаю, що ми суттєво просуваємося з питання Росії та України і розраховую незабаром провести зустріч із Путіним та Зеленським", – підкреслив американський президент.

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