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"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
219
"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео
Трамп заявив про намір підвищити мита на автомобілі з Європи

Президент США Дональд Трамп заявив про "значне просування" у врегулюванні російсько-української війни. За його словами, американська сторона розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч між диктатором РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вважаю, що ми суттєво просуваємося з питання Росії та України і розраховую незабаром провести зустріч із Путіним та Зеленським", – підкреслив американський президент.

Новина доповнюється…

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