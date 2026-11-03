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Ми пропонували Росії продовжити припинення вогню після Олешок, у відповідь – Комишуваха, – Зеленський

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
483
Ми пропонували Росії продовжити припинення вогню після Олешок, у відповідь – Комишуваха, – Зеленський
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після гуманітарної операції з евакуації людей з Олешок Україна пропонувала Росії продовжити та розширити режим тиші. Однак замість відповіді на цю ініціативу окупанти продовжили атаки, зокрема завдали ударів авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, розповідаючи про свою розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Відповідний фрагмент оприлюднено на YouTube-каналі президента.

Зеленський наголосив, що поінформував німецького канцлера про ситуацію в Україні, зокрема на фронті, а також про щоденні російські удари по енергетичній інфраструктурі, містах і селах.

"Кожного дня росіяни завдають своїх ударів по нашій енергетиці, по наших містах і наших селах. Сьогодні вночі був черговий масований удар. Були крилаті ракети, була балістика, були сотні дронів", – розповів президент.

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Окремо він зупинився на ситуації в Комишувасі Запорізької області, де вже другу добу триває рятувальна операція після російських авіаударів. Напередодні окупанти кілька разів атакували населений пункт керованими авіабомбами.

Зеленський повідомив, що внаслідок одного з ударів загинули 33 людини. Ще п’ятьох вдалося врятувати, водночас понад 50 людей, за його словами, досі можуть залишатися під завалами.

"Страшний удар, одне з найбільших російських вбивств цієї війни", – зазначив він.

Президент також пов’язав атаку на Комишуваху з попередньою гуманітарною операцією в Олешках. Українська сторона пропонувала продовжити та розширити припинення вогню, завдяки якому вдалося евакуювати людей із населеного пункту.

"Ми пропонували Росії продовжити і розширити тишу, яка дозволила вивезти людей з Олешок. Але у відповідь ось це, ось така атака", – наголосив Зеленський.

3 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Там він зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, також запланована зустріч із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та президенткою Бундестагу Юлією Клекнер.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в понеділок 2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.

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