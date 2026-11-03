Ми пропонували Росії продовжити припинення вогню після Олешок, у відповідь – Комишуваха, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після гуманітарної операції з евакуації людей з Олешок Україна пропонувала Росії продовжити та розширити режим тиші. Однак замість відповіді на цю ініціативу окупанти продовжили атаки, зокрема завдали ударів авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області.

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Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, розповідаючи про свою розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Відповідний фрагмент оприлюднено на YouTube-каналі президента.

Зеленський наголосив, що поінформував німецького канцлера про ситуацію в Україні, зокрема на фронті, а також про щоденні російські удари по енергетичній інфраструктурі, містах і селах.

"Кожного дня росіяни завдають своїх ударів по нашій енергетиці, по наших містах і наших селах. Сьогодні вночі був черговий масований удар. Були крилаті ракети, була балістика, були сотні дронів", – розповів президент.

Окремо він зупинився на ситуації в Комишувасі Запорізької області, де вже другу добу триває рятувальна операція після російських авіаударів. Напередодні окупанти кілька разів атакували населений пункт керованими авіабомбами.

Зеленський повідомив, що внаслідок одного з ударів загинули 33 людини. Ще п’ятьох вдалося врятувати, водночас понад 50 людей, за його словами, досі можуть залишатися під завалами.

"Страшний удар, одне з найбільших російських вбивств цієї війни", – зазначив він.

Президент також пов’язав атаку на Комишуваху з попередньою гуманітарною операцією в Олешках. Українська сторона пропонувала продовжити та розширити припинення вогню, завдяки якому вдалося евакуювати людей із населеного пункту.

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"Ми пропонували Росії продовжити і розширити тишу, яка дозволила вивезти людей з Олешок. Але у відповідь ось це, ось така атака", – наголосив Зеленський.

3 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Там він зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, також запланована зустріч із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та президенткою Бундестагу Юлією Клекнер.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в понеділок 2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Під удар потрапили школа, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу, та укриття, в якому перебували люди.