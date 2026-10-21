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"Ми нічого не скасовували й не обмежували": Гегсет спробував виправдатись за Starshield і ракети-перехоплювачі для України. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
87
"Ми нічого не скасовували й не обмежували": Гегсет спробував виправдатись за Starshield і ракети-перехоплювачі для України. Відео
Піт Хегсет в Пентагоні. Ілюстративне фото. Джерело: Alex Wong / Getty Images

Міністр оборони США Піт Гегсет відповів на запитання журналіста про доступ України до системи Starshield та можливі зміни в американській політиці. Він також заявив, що Сполучені Штати прагнуть забезпечити власних військових засобами перехоплення.

Журналіст запитав Гегсета, чи поширюється його заява про незмінність політики США щодо України на доступ до Starshield. У відповідь міністр заперечив, що Вашингтон скасовував або обмежував щось у цьому напрямку.

Гегсет пояснив, що компанія Starlink має право ухвалювати відповідні рішення в межах умов надання своїх послуг. За його словами, американська сторона не видавала жодних спеціальних директив щодо цього питання.

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"Ми нічого не скасовували й не обмежували. Існують умови надання послуг, яких необхідно дотримуватися, і саме в межах цих умов компанія Starlink має право приймати відповідні рішення", – сказав Гегсет.

Він додав, що, на думку американської сторони, ситуація не змінилася.

"Ми не видавали жодних директив чи чогось подібного", – наголосив міністр оборони США.

Ракети-перехоплювачі

Окремо Гегсет прокоментував позицію Вашингтона щодо України та забезпечення американських військових засобами перехоплення. Він запевнив, що Сполучені Штати не змінювали свого ставлення до українців, але водночас мають подбати про власні потреби.

"Ми жодним чином не змінили свою позицію щодо українців. Але, безумовно, коли йдеться про такі речі, як засоби перехоплення, ми хочемо гарантувати, що наші хлопці також отримають усе можливе", – заявив Гегсет.

За його словами, президент України Володимир Зеленський знає про цю позицію американської сторони.

"І президент Зеленський про це знає", – додав глава Пентагону.

Раніше  повідомляв, що США злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками.

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