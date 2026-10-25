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"Ми не вимагаємо, а пропонуємо": Зеленський розповів про очікування від тристоронніх перемовин у листопаді. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
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"Ми не вимагаємо, а пропонуємо": Зеленський розповів про очікування від тристоронніх перемовин у листопаді. Відео
Володимир Зеленський. Джерело: Getty Images

Україна готова до тристоронніх переговорів на рівні технічних груп у листопаді, які мають завершитися конкретними результатами. Серед можливих домовленостей – енергетичне перемир'я, питання моря й зерна, а також обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Аллі Мазур. Розмова вийшла на Youtube-каналі "ТСН".

За словами Зеленського, американська сторона запитала його, якого конкретного результату Україна очікує від переговорів. Президент відповів, що вони могли б привести до завершення війни вже в листопаді, однак для цього потрібна також зустріч на рівні лідерів.

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"Без лідерів воно повністю не буде", – зазначив глава держави.

Якщо домовитися про завершення війни не вдасться, Україна пропонує досягти домовленостей щодо енергетичного перемир'я, моря, зерна та обміну всіх полонених на всіх.

Зеленський наголосив, що Україна не вимагає нічого від американської сторони, а пропонує можливі шляхи досягнення результату. Уже в листопаді стане зрозуміло, чи справді російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів. Якщо ж його заяви – лише політичний трюк, покликаний уникнути ескалації відносин зі США напередодні виборів, це швидко з'ясується, зазначив президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Володимир Зеленський назвав умови справедливого миру для України. За його словами, припинення вогню має стати першим кроком до роботи над мирним планом, а для тривалого миру необхідні сильна українська армія та надійні гарантії безпеки.

Крім того, глава держави наголосив на потребі в підтримці партнерів для утримання війська, відновлення України та захисту від можливого повторного нападу Росії.

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