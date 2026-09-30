Росії слід заморозити повномасштабну війну проти України, після чого розпочати мирні перемовини. Позиція Казахстану також полягає в тому, що "кожна країна" має зберегти територіальну цілісність.

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Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який 29 вересня відвідав Берлін і провів спільну з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем пресконференцію. Токаєв уточнив, що сценарій повної і негайної зупинки війни він не вважає реалістичним, тобто йдеться саме про замороження боїв.

"Ми наполягаємо на тому, щоб кожна країна зберігала свою територіальну цілісність... Я говорив не про те, щоб війна припинилася якомога швидше. Так, я розумію, що в сучасних умовах це дещо нереалістично, а про замороження військових дій, щоб потім перейти до дипломатії та переговорів", – сказав він.

Касим-Жомарт Токаєв прагне продовжувати дружбу з Кремлем

Водночас лідер Казахстану підкреслив, що він прагне зберегти "дружні відносини" з Росією. У держав спільний кордон протяжністю 7597 кілометрів, а в Казахстані проживає 2,7 мільйона етнічних росіян і є православна церква.

"Усі ці моменти потрібно враховувати. Не можна рубати з плеча. Казахстану потрібні мир і стабільність. Без цього ми ніколи не будемо успішною країною", – заявив він.

Також Токаєв підтримує "хороші стосунки" з російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його "видатним державним діячем".

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Мовляв, саме Путін є "найбільш прийнятною політичною фігурою" на посту ватажка РФ як для Європи, так і для всього світу.

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Як писав OBOZ.UA, раніше федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що особисто веде переговори з главами держав та урядів різних країн про додаткові поставки для протиповітряної оборони України. Він наголосив, що саме ППО зараз є одним із найуразливіших місць української оборони, особливо напередодні складної зими.

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