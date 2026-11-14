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Михайло Бродський
Михайло Бродський

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Новини політики / Думки
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Блог |

Ми мали рацію у 2000-му: нам потрібна парламентська республіка

Верхова Рада України
Верхова Рада України. Джерело: Getty

Хочу повернутися до мого розуміння майбутнього.

2000-го з однодумцями, у програмі партії "Яблуко", записали: нам потрібна суто парламентська республіка. Президент на кшталт Німеччини.

Впевнений, ми мали рацію. Починати треба з нашої Конституції і, звичайно, з несправедливими пенсіями.

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Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Михайла Бродського
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