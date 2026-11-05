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"Ми готові ділитися": Зеленський запропонував країнам Латинської Америки українські технології в обмін на енергообладнання. Відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
147
"Ми готові ділитися": Зеленський запропонував країнам Латинської Америки українські технології в обмін на енергообладнання. Відео
Зеленський виступив на Іберо-американському саміті. Джерело: ОП, колаж OBOZ.UA

Війна в Україні наочно демонструє технологічний вплив на перебіг військових дій. Сьогодні в них переважну роль відіграють електронні системи: повітряні та морські дрони, наземні роботизовані комплекси, РЕБи тощо. Україна вже має відповідні досвід, технології та системи, якими охоче поділиться з партнерами в Латинській Америці. В обмін українці хочуть отримати їх енергообладнання.

Про це 5 листопада говорив президент України Володимир Зеленський на 30-му Іберо-американському саміті. Цей саміт – щорічний з'їзд президентів та інших представників вищої влади більш ніж 20 держав, так чи інакше пов'язаних з іберо-романською культурою.

Що потрібно Україні

Під час свого виступу на саміті український лідер нагадав: сьогодні російські загарбники сконцентрували свої удари по енергетичному обладнанню країни, від якого залежить робота наших атомних електростанцій. Частина такого обладнання знищена. Але необхідні прилади та матеріали є в інших країнах.

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"Кожна електростанція в Україні так чи інакше постраждала від російських атак. Тому нам потрібні трансформатори, силові кабелі, сучасне електротехнічне обладнання та різні генератори – і дизельні, і газові. Ми знаємо, що компанії в Іспанії та Латинській Америці можуть допомогти із цим. Ми зацікавлені в трансформаторах із Бразилії, Мексики, Аргентини та Колумбії, силових кабелях із Чилі, а також електротехнічному обладнанні, кабелях і генераторах з Іспанії", – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив на двох важливих аспектах: нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею, і воно "нам потрібне швидко".

"Тому, будь ласка, допоможіть нам налагодити безпосередню співпрацю з вашими компаніями та якнайшвидше доправити ці матеріали до України. Давайте реалізовувати це", – запропонував український лідер.

Що може Україна

Своєю чергою Україна може бути корисна своїм партнерам як держава, що має достатні досвіт та технології сучасної війни.

"Сьогодні жодна країна не може бути по-справжньому захищеною без сильних безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби. І йдеться не лише про війну. Ідеться про захист кордонів, забезпечення безпеки на морі, захист територіальних вод і виключних економічних зон – для кожної країни. Ідеться також про захист складних територій – гір, лісів і місць, які важко контролювати", – наголосив президент України.

Володимир Зеленський додав, що ці технології можуть також "допомагати рятувати життя під час стихійних лих", а ще – "спостерігати, захищати та зупиняти злочинців". І, зрозуміло, це далеко не єдині аспекти, де сучасна техніка може бути більш ніж корисною.

"В Україні ми навчилися це робити. Ми готові ділитися своїм досвідом, технологіями та системами, які ми розробили. У нас є формат Drone Deals. І я запрошую кожну країну, яка хоче більшої безпеки, долучатися до нас", – закликав президент України.

Як повідомляв OBOZ.UA, сьогодні Володимир Зеленський в Мадриді також провів зустріч із президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру. А ще глава нашої держави зустрівся з премʼєр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою. Під час зустрічі сторони, серед іншого, говорили про можливості для спільного виробництва зброї.

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