"Ми чули сигнали": Зеленський вказав на загрози від угоди Трампа з Путіним і пояснив, що стоїть за вимогами Росії до НАТО

Виведення Сполученими Штатами Америки з-під санкцій російського дизелю загрожує подальшими послабленнями санкційного режиму, накладеного на державу-агресорку. Зокрема, санкції можуть зняти з російських добрив, газу, заморожених активів, конкретних людей та структур.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Водночас він прокоментував вимоги, які Москва знову висуває до НАТО.

Санкції проти РФ можуть бути послаблені

Глава держави занепокоєний тим, що Білий дім уклав "дизельну угоду" з Кремлем. Це може бути передвісником подальшого послаблення санкційного режиму щодо агресора.

"Я вважаю, що "дизельна угода" відкриває для "руских" можливості наступних подібних кроків. Це зокрема добрива, газ, заморожені активи, інші прізвища та структури, з яких можуть бути зняті санкції. Це вже частково було – зняття санкцій з російських олігархів, наближених до лідера РосіЇ", – наголосив Зеленський.

Він назвав енергоресурси "частиною пропозиції Росії", за допомогою якої та намагається схилити Штати на свій бік і послабити тиск на себе через повномасштабне вторгнення в Україну.

"Росія розуміє, що вони, на відміну від інших країн світу, мають такі природні ресурси, можливості, запаси і таке вертикальне управління всім цим, що можуть дійсно запропонувати Америці своєрідний "економічний шлюб" – як би прикро це не звучало. Навряд такий "шлюб" може бути вигідний Америці в довгостроковій перспективі, бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, але десь на короткому шляху – може здаватися, що можуть бути вигоди", – зазначив президент України.

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Москва знову висуває претензії до НАТО

Натхненна "дизельною угодою", Росія знову з посиленою енергією почала піднімати питання "гарантій безпеки" – чи то пак власного їх бачення.

"Вони кажуть: "Якщо ви хочете гарантії безпеки для України, то ми хочемо для Росії". Треба розуміти, який сенс у це вкладає Росія. Це не просто про те, що Україна не буде завдавати по них ударів. Для них це набагато ширше і більш специфічне питання. Вони хочуть свій договір з НАТО чи зі Сполученими Штатами як таким фундаментальним учасником НАТО", – зазначив президент.

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Він наголосив, що не знає деталей російських забаганок, але твердо переконний, що не можна обговорювати з Росією будь-які глобальні гарантії безпеки для них до того, поки не буде зрозуміло, чим звершиться російсько-українська війна та які гарантії безпеки отримає Україна.

"Спочатку треба вирішити питання цієї війни, а вже потім шукати відповіді на ті питання, які Росія ставить на основі своїх уявлень та очікувань про безпеку. На мій погляд, гарантії безпеки для Росії – як вони це трактують – це зміна безпекового формату в Європі і у світі. Ось те, чого хоче Росія", – підкреслив Зеленський.

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Глава держави припустив, що цю ж тему Кремль піднімав на переговорах із президентом США Джо Байденом перед початком повномасштбного вторгнення в Україну.

"Тому я й кажу, що це не нове питання – обговорення такого їхнього бажання перерозподілити вплив, а значить і гарантій безпеки для Російської Федерації. Я не знаю, скільки разів Росія піднімала це питання, але я думаю, що це саме те питання, яке вони піднімали з США до початку повномасштабної війни. Коли зараз вони знов піднімають це питання, то, безумовно, це і про роль НАТО. Країни, які в НАТО, – у них все зрозуміло. Їм не обов’язково це обговорювати з Росією, яка не є членом НАТО. Але Росія може знову піднімати це питання – чи може бути відхід НАТО, якоїсь інфраструктури НАТО?" – зазначив президент.

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Він підкреслив, що це питання точно не стосується України, яка членом Альянсу так і не стала. Однак, додав Зеленський, якби наша держава була членом цього оборонного блоку – наполягала би на тому, що поступатися Москві у цьому питанні категорично не можна.

"Вихід НАТО з тієї чи іншої території або виведення якоїсь інфраструктури НАТО – це може бути рішення країн НАТО. Не Росії, але й не України. Я вважаю, що будь-який відступ, будь-який безпековий відкат – це слабкість для Альянсу. Але ми чули сигнали від США також під іншим кутом – щодо присутності американських солдат на європейській території, можливих скорочень тощо", – зазначив президент.

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