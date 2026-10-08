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"Ми будемо першими, хто постраждає": Ле Пен заявила про загрози від вступу України в ЄС

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read1 хв
icon 3,3 т.
"Ми будемо першими, хто постраждає": Ле Пен заявила про загрози від вступу України в ЄС
Марін Ле Пен. Джерело: Global Look Press

Лідерка французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що Франція однією з перших відчує на собі наслідки вступу України до Європейського Союзу. Зокрема, вона вказала на ризики для французького сільського господарства.

Про це Ле Пен написала в соцмережі X. На її думку, розширення ЄС за рахунок України може створити додаткові труднощі для французьких аграріїв.

"Якби Україна вступила до Європейського Союзу, ми стали б першими, хто від цього постраждав, навіть подвійно", – написала Ле Пен.

''Ми будемо першими, хто постраждає'': Ле Пен заявила про загрози від вступу України в ЄС

Допис Ле Пен в соцмережі X. Джерело: Скриншот

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Політикиня зазначила, що Франція зіткнулася б із "жорсткою недобросовісною конкуренцією". Крім того, частка бюджету Спільної сільськогосподарської політики ЄС (CAP), що виділяється французькому сільському господарству, могла б "суттєво скоротитися".

Як писав OBOZ.UA, раніше Марін Ле Пен заявила, що Франція більше не може надавати Україні фінансову допомогу. Водночас вона зазначила, що країна може продовжувати навчати українських військових і військове керівництво.

Свою позицію політикиня пояснила економічним становищем Франції, заявивши, що країна опинилася в "абсурдній фінансовій ситуації".

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