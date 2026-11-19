Російська пропаганда готувала свою і світову аудиторію до того, що ці зустрічі лідерів ядерних держав будуть як "Ялта-2". Всі чекали "головну фотку" цього заходу, наче Рузвельт, Сталін, Черчилль сидять у кріслах і загадково посміхаються. Були величезні сподівання у російської делегації, що вони будуть пропонувати розподіл світу на сфери впливу і їхні всі пропозиції і бажання будуть уважно вислухані і безпечно враховані: ок, цей регіон ваш, цей регіон наш, будемо тепер впливати, будемо розподіляти різні ресурси і так далі.

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Але щось напередодні сталося, що російська делегація по-хорошому мала взагалі туди не їхати з такою ганьбою. Бо настільки символічна річ цей "Кримський" міст, настільки багато семантики туди вклала російська пропаганда за ці роки, що їх реально почули у світі. Цей "Кримський" міст реально став символом нової "російської імперії". Бо це ж був перший крок до нових великих володінь цієї імперії. Вочевидь наступний крок – це рускій міст через Дунай. Далі – мости через Одер, Вислу, Рейн. Тобто путєн по сценарію мав би захопити всю Європу до кінця 2026 року. Ага, одразу після Малої Токмачки.

Так от, щось таке напередодні сталося, що путєна не тільки не вислухали, але ще і посадили за інший стіл на урочистій вечері. Щоб не слухав цей невдаха, про що розмовляють лідери США і КНР. Навіщо йому ця інформація, дійсно? І сталося ж наступне: він мав приїхати хоча б не з новинами, що він захопив Малу Токмачку, так принаймні з новинами про те, що він перерізав логістику України по Дніпру. Цього не сталося. Натомість він приїхав з новинами про те, що ЗСУ розбили його славнозвісний міст через Керченську протоку. Той самий міст, яким він пишався на увесь світ, який був першим кроком до мосту через Рейн.

Воопщім, якщо це і буде "Ялта-2", то путєн там – у ролі прибиральника.

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