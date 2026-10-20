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"Можуть спрацювати": Зеленський назвав три фактори, які могли б забезпечити припинення вогню в Україні

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
423
"Можуть спрацювати": Зеленський назвав три фактори, які могли б забезпечити припинення вогню в Україні
Зеленський назвав три складові гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський назвав три складові гарантій безпеки, які могли б допомогти забезпечити припинення вогню в Україні. Йдеться про українську армію, Європейський Союз і НАТО.

За словами глави держави, українські військові завдяки своєму досвіду та чисельності особового складу можуть посилити безпеку Європи. Про це він сказав в інтерв'ю Corriere della Sera. 

Зеленський назвав три складові гарантій безпеки

За словами Зеленського, найкращий формат гарантій безпеки для України має включати українську армію, Європейський Союз і НАТО. Кожна з цих складових відіграє окрему роль у забезпеченні безпеки країни.

"Найкращий формат включає три елементи: українську армію, Європейський Союз та НАТО. Наша армія – це конкретна гарантія, і вона може зміцнити європейську завдяки своєму досвіду та силі особового складу", – зазначив президент.

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Він також пояснив, що членство України в Європейському Союзі залежить від рішень Європи, тоді як питання вступу до НАТО залежить як від європейських країн, так і від Сполучених Штатів.

Україна готова обговорювати альтернативні гарантії

Зеленський наголосив, що Україна готова розглядати альтернативи вступу до НАТО, якщо вони забезпечуватимуть аналогічний рівень безпеки. Водночас такі гарантії мають бути не просто деклараціями, а мати юридичну силу, еквівалентну зобов'язанням у межах Альянсу.

"Якщо не НАТО, то яка альтернатива нам пропонується? Ми готові обговорювати еквівалентні гарантії навіть під іншою назвою, але вони повинні мати ту ж юридичну силу", – заявив глава держави.

За його словами, Україна говорить не лише про власні бажання, а й про механізми, які можуть реально спрацювати для забезпечення припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українці готові продовжувати працювати заради справедливого миру. Однак зараз усе зводиться до того, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється завершити розпочату ним війну. Водночас американська сторона ухвалює щодо України рішення, які "важко пояснити". 

Як повідомляв OBOZ.UA, у Кремлі заявили, що остаточне врегулювання війни Росії проти України неможливе без участі представника Києва, готового взяти на себе відповідальність. Водночас там похвалили миротворчі зусилля США.

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