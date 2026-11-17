У Кремлі погодилися із заявою президента США Дональда Трампа про те, що Росія не використовує всі свої можливості у війні проти України. Там переконані, що Москва могла б діяти значно жорсткіше.

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Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання медіа. Разом з тим оцінювати, наскільки сильніше готова діяти РФ, він цинічно запропонував військовим.

Що сказав Пєсков

Під час спілкування з журналістами речник Володимира Путіна звісно ж став на бік глави Білого дому та сказав, що Росія нібито ще й жаліє Україну у плані застосування військової сили.

"Можна погодитися з президентом Трампом, тому що є куди жорсткіше", – видав Пєсков.

На уточнювальне запитання про те, наскільки жорсткішими могли б бути дії Росії, рупор Кремля порадив запитати військових.

"Це у військових питайте".

Що передувало

Раніше президент США Дональд Трамп висловив думку, що позиція російського диктатора Володимира Путіна щодо війни проти України поступово пом’якшується. Він також припустив, що очільник Кремля прагне завершити бойові дії, хоча має можливість посилити атаки.

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"Я думаю, що він трохи відступає. Я думаю, що він міг би бути жорсткішим. Відверто кажучи, я думаю, що він міг би бути набагато жорсткішим", – сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп припустив, що після завершення війни територія України може змінитися та "матиме трохи інші обриси". Американський лідер висловив упевненість, що мирної угоди між Києвом і Москвою вдасться досягти найближчим часом.

Як писав OBOZ.UA, Пєсков заявив, що Росія не збирається давати Україні можливість відновити сили й не зацікавлена в тимчасовому перемир'ї. він додав, що Москва прагне "миру на століття", а так звана "спеціальна військова операція" триватиме, доки переговори не приведуть до такого результату.

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