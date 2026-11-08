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"Можливо, РФ готова": в Bloomberg вказали на нюанс зі складом делегації Кремля на нових переговорах із Україною

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
144
"Можливо, РФ готова": в Bloomberg вказали на нюанс зі складом делегації Кремля на нових переговорах із Україною
Володимир Мединський знову очолить російську делегацію на переговорах

Наступного тижня в Абу-Дабі відбудеться перша за багато місяців зустріч делегацій з України та Росії за посередництва США. Туди Москва відряджає представників дещо вищого рівня, ніж досі.

Про це пише Bloomberg. У підвищенні рівня російської делегації видання розгледіло  можливу "готовність Росії до більш змістовних переговорів".

Кремль підвищує рівень делегації

Російські державні видання з посиланням на Дмитра Пєскова, речника російського диктатора, у суботу, 7 листопада, назвали прізвища чиновників, що поїдуть в Абу-Дабі на переговори з Україною і США.

У цих прізвищах у Bloomberg примудрилися розгледіти обнадійливий сигнал.

"Росія відправляє делегацію більш високого рівня на переговори з Україною в Абу-Дабі за посередництва США, ніж на попередні раунди, натякаючи на відкритість до більш суттєвих переговорів після місяців дипломатичного глухого кута. Розклад зустрічей, які мають розпочатися у вівторок, свідчить про те, що Москва, можливо, готова зосередитися як на політичних, так і на військових питаннях, оскільки її [повномасштабне] вторгнення в Україну наближається до п'ятиріччя", – зазначено у матеріалі.

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Водночас  вірогідно, що задля демонстрації "відкритості" і "серйозності" Москва й формувала склад делегації – і, усупереч очікуванням Bloomberg, цією демонстрацією справа й завершиться.

Хто ж поїде в Абу-Дабі від Москви

Згідно з заявою Пєскова, до російської делегації, що вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів, цього разу увійдуть: 

  • заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков,
  • заступник міністра закордонних справ РФ  Михайло Галузін,
  • керівник військової розвідки Ігор Костюков,
  • високопоставлений офіцер Генерального штабу ЗС РФ  Юрій Жигарловський.

Очолить делегацію знову помічник Путіна Володимир Мединський.

"Рябков – головний російський дипломат, який відповідає за зв'язки зі США, Іраном та переговори щодо контролю над озброєннями, тоді як Мединський бере участь у переговорах Росії з Україною з 2022 року в Стамбулі. Костюков також очолював делегацію Москви в Абу-Дабі в січні", – пише Bloomberg.

Путін, додає видання, у п'ятницю обговорив підготовку до переговорів із членами російського Радбезу. Усі члени делегації на цій зустрічі були присутні.

Путін погодився відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо потенційної мирної угоди, коли зустрівся з посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у жовтні в Москві. У Кремлі заявляли, щопереговори включатимуть обговорення механізму безпеки для Росії та України після завершення конфлікту.

Як повідомляв OBOZ.UA, Умєров очолить делегацію України на переговорах із РФ в Абу-Дабі. До її складу  також входять керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія.

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