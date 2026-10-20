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"Можливо, матимемо результат": Зеленський сказав, коли очікується відновлення роботи Starlink

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
51
"Можливо, матимемо результат": Зеленський сказав, коли очікується відновлення роботи Starlink
Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції в Норвегії. Джерело: Скриншот з відео

В Україні можуть відновити повноцінну роботу супутникової системи Starlink уже найближчим часом. Результат щодо цього питання може бути за 48 годин.

Про перспективи відновлення роботи Starlink розповів президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та президентом Фінляндії Александром Стуббом після зустрічі в Осло.

Перед цим глава держави провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо.

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За словами Зеленського, розмова з американським держсекретарем пройшла добре та була предметною. Сторони обговорили питання роботи Starlink, постачання ракет-перехоплювачів і розвідки, а також визначили напрямки подальшої співпраці.

"Можливо, за 48 годин матимемо результат", – заявив президент, оцінюючи терміни очікуваних рішень щодо Starlink.

Дані розвідки

Зеленський також подякував американській стороні за роботу розвідки. За його словами, Україна наразі отримує інформацію для раннього попередження про наближення балістичних ракет.

"Щодо раннього попередження, ми зараз можемо почути, коли наближаються балістичні ракети. Ми вдячні американцям. Зараз це працює. Це чудово", – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що сторони визначили питання, над якими необхідно працювати далі, та домовилися продовжувати співпрацю.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що США злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками.

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