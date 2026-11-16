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Може відбутися історична зустріч: Зеленський анонсував ревізію роботи наявних коаліцій на підтримку України

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
324
Може відбутися історична зустріч: Зеленський анонсував ревізію роботи наявних коаліцій на підтримку України
Володимир Зеленський на засіданні Берлінської безпекової конференції. Джерело: Getty Images

Незабаром може відбутися історична подія. Це ревізія роботи наявних коаліцій на підтримку України. Зустріч усіх партнерів наразі знаходиться на стадії підготовки.

Про це під час традіційного звернення повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що європейська позиція в цих перемовинах є дуже сильною.

"Готуємо зустріч Коаліції охочих, важлива зустріч, історична. Можемо визначити на 100% сильну європейську позицію для перемовин. Тристоронній формат – Україна, Америка, Росія – має стати не просто чотиристороннім форматом, але й на порядок сильнішим. Готуємо і ревізію роботи наявних коаліцій на підтримку України: які дійсно виконують свої завдання, а які залишаються пустими, якщо чесно. Будемо наповнювати це. Дякую всім, хто нам допомагає", –– розповів президент.

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Він також додав, що говорив у неділю, 15 листопада, з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Хочу подякувати їм за незмінну підтримку. Обговорили, які є перспективи, дипломатію та підготовку зустрічей в Берліні в рамках Коаліції охочих. Вдячний також за нашу антибалістичну програму FREYJA: робота триває, і система повинна бути. Європейська антибалістика – масова та ефективна – може стати одним з найбільш серйозних наших спільних внесків у наближення миру", – резюмував свою заяву президент.

Раніше повідомлялось, що на майбутніх переговорах між Україною та Росією Європейський Союз будуть представляти представники п’яти країнНімеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Зокрема, ЄС на перемовинах представлятимуть радники із національної безпеки зазначених держав.

Наступний раунд переговорів очікується перед майбутньою зустріччю G-20 (нагадаємо, що саміт пройде 14 та 15 грудня в США), але після кількох зустрічей, які вже заплановано на наступний тиждень, повідомило джерело видання. Серед них головними є зустріч українських партнерів з "Коаліції охочих", та так званий саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Трампа узгоджувати дії з європейськими союзниками та Україною напередодні запланованої зустрічі з ватажком Кремля Путіним. Він висловив побоювання, що переговори американського та російського лідерів у Китаї можуть повторити сценарій зустрічі на Алясці в серпні 2025 року.

Мерц також анонсував, що вже "в найближчі тижні відбудуться конкретні мирні переговори за участю європейських діячів". За його словами, до переговорного процесу, ймовірно, долучаться європейські представники, які брали участь у зустрічах в Абу-Дабі.

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