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"Може дійсно пришвидшити закінчення війни": в МЗС озвучили меседж України на переговорах в Абу-Дабі

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
24
"Може дійсно пришвидшити закінчення війни": в МЗС озвучили меседж України на переговорах в Абу-Дабі
Сибіга розповів про можливу зустріч Зеленського з Путіним

Зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним може пришвидшити завершення війни. Цю позицію Україна озвучила під час переговорів в Абу-Дабі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав основні меседжі української сторони.

Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ України на своєму офіційному каналі. Сибіга наголосив, що Київ пропонує партнерам кілька напрямів для обговорення, зокрема припинення бойових дій та безпекові гарантії.

''Може дійсно пришвидшити закінчення війни'': в МЗС озвучили меседж України на переговорах в Абу-Дабі

Київ пропонує партнерам кілька напрямів для обговорення. Джерело: Міністерство закордонних справ України

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За словами Андрія Сибіги, головний меседж української делегації на переговорах в Абу-Дабі складається з трьох пунктів. Йдеться про деескалацію та запропоновані Україною варіанти перемир’я, безпекові гарантії, а також зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ зазначив, що особисто переконаний у здатності такої зустрічі пришвидшити завершення війни.

Окремо Сибіга підкреслив, що Україна пропонує власні підходи до встановлення перемир’я. Вони стосуються не лише Чорного моря, а й енергетичної сфери.

Пропозиції перемир’я

Українська сторона вже передала свої пропозиції міжнародним партнерам. Тепер Київ очікує на відповідь Росії.

"Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян", – додав Андрій Сибіга.

Таким чином, під час переговорів в Абу-Дабі Україна наполягає на обговоренні конкретних кроків для деескалації, безпекових гарантій та можливості прямої зустрічі лідерів двох держав.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що росіяни заявили в Абу-Дабі, що буцімто захопили половину території Донбасу, яку контролює Україна.

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