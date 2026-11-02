"Може бути розлючений": у НАТО побоюються посилення тиску Трампа на Альянс у разі поразки на проміжних виборах – Politico

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
втрати Росії в УкраїніАрмія Росії зазнала рекордних втрат від початку повномасштабної війни в Україні: детальний аналіз за місяцьПольща дедалі більше залежить від українцівПольща дедалі більше залежить від українців: вони – основна іноземна робоча сила в країніІлюстрація - відключення світлаУкраїнцям вимикають світло в аварійному режимі: названо найпроблемніші регіониУкраїнців штрафують за "неправильні" паспортиУкраїнців штрафують за "неправильні" паспорти: скільки потрібно платитиВ окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відеоВ окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відеоСили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані ГенштабуСили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані ГенштабуЯк обманюють у супермаркетахЯк обманюють у супермаркетах: українцям розповіли, що робити, аби зберегти грошіУ Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відеоУ Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відеоУ Росії новітній Су-57 вибухнув на аеродромі: у ГУР назвали ймовірну причинуУ Росії новітній Су-57 вибухнув на аеродромі: у ГУР назвали ймовірну причинуТакер Карлсон заявив, що США можуть завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днямиТакер Карлсон заявив, що США можуть завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днями
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Може бути розлючений": у НАТО побоюються посилення тиску Трампа на Альянс у разі поразки на проміжних виборах – Politico

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read3 хв
174
"Може бути розлючений": у НАТО побоюються посилення тиску Трампа на Альянс у разі поразки на проміжних виборах – Politico
Дональд Трамп може переглянути військову присутність США в Європі.

Європейські країни-члени НАТО остерігаються, що можлива поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу США 3 листопада спонукатиме главу Білого дому Дональда Трампа посилити тиск на Альянс. Зокрема, американський президент може вдатися до скорочення військової присутності США в Європі та зменшити фінансову підтримку НАТО.

Про це пише Politico з посиланням на п'ятьох дипломатів НАТО. На їхню думку, якщо демократи отримають контроль над Конгресом і обмежать можливості Трампа у внутрішній політиці, він може зосередитися на зовнішній, де має більше свободи дій.

Тоді американський лідер може спробувати закріпити свою політичну спадщину на міжнародній арені. За словами трьох дипломатів, одним із можливих кроків стане виведення з Європи ще тисяч американських військових.

"Зазвичай президенти, які втрачають політичний вплив, вдаються до зовнішньої політики, у якій поєднуються розчарування й авантюризм", – зазначив один із високопоставлених європейських посадовців у сфері оборони. Він додав, що нападки на НАТО "схоже, є невіддільною частиною світогляду Трампа".

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
5,3 т.
"Були певні сигнали, але..." Зеленський прояснив ситуацію щодо участі в саміті G20
5,3 т.
"Були певні сигнали, але..." Зеленський прояснив ситуацію щодо участі в саміті G20
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
3,0 т.
Переговори без Китаю, мир без шансів
3,0 т.
Переговори без Китаю, мир без шансів
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,6 т.
Клінтон заявив, що Трамп справді захоплюється Путіним. Відео
1,6 т.
Клінтон заявив, що Трамп справді захоплюється Путіним. Відео

"Він може бути дуже розлючений. Якщо так, він буде дуже жорстким", – сказав один із дипломатів Альянсу.

У Білому домі натомість наголошують на внеску Дональда Трампа в діяльність НАТО. Помічниця прессекретаря адміністрації Олівія Вельс заявила Politico, що американський президент зробив для Альянсу більше, ніж будь-хто інший. Водночас, за її словами, він і досі переконаний, що союзники по НАТО мали підтримати США у війні з Іраном.

Європейських союзників також непокоїть перегляд чисельності американського військового контингенту в Європі, який мають завершити до грудня. Троє дипломатів припускають, що в разі втрати республіканцями більшості в Конгресі Трамп може вдатися до масштабнішого виведення військ, щоб заручитися підтримкою прихильників руху MAGA.

Серед інших можливих кроків Вашингтона – скорочення внесків до фондів НАТО, обмеження програми PURL, яка передбачає закупівлю озброєння для України за підтримки Альянсу, а також подальше зближення з Росією.

Водночас не всі союзники поділяють побоювання щодо можливих кроків Вашингтона проти НАТО. Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович зауважив, що розмови про вихід США з Альянсу точаться постійно, однак досі жодного такого рішення не було ухвалено.

Інший дипломат НАТО засумнівався, що подальші дії Трампа взагалі можна спрогнозувати. За його словами, для обґрунтованих прогнозів потрібен об'єкт дослідження, який ухвалює раціональні рішення, однак він не вважає, що нинішній президент США відповідає цьому критерію.

Можлива поразка республіканців може вплинути й на роботу Пентагону – зокрема, спричинити кадрові зміни та позначитися на планах американського оборонного відомства.

Міністр оборони США Піт Гегсет втратив підтримку частини законодавців через відмову регулярно звітувати перед Конгресом про бюджети та військові операції. На цьому тлі з'явилися припущення, що в разі серйозної поразки республіканців на проміжних виборах він може залишити посаду. Серед можливих причин називають і розслідування, яке може ініціювати Конгрес, якщо контроль над ним перейде до демократів.

Таке розслідування може паралізувати роботу Гегсета та його команди й поставити адміністрацію Трампа в складне становище. Якщо міністр усе ж піде у відставку, у Пентагоні розпочнеться перехідний період, що може відтермінувати рішення щодо виведення американських військ із Європи на кілька тижнів або навіть місяців.

Що відомо про проміжні вибори у США

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп пригрозив накладати вето на пропозиції демократів, якщо вони здобудуть більшість у Конгресі США. Він заявив, що зрештою опонентам доведеться домовлятися з ним.

На проміжних виборах 3 листопада американці обиратимуть усіх членів Палати представників і третину Сенату. Демократи мають шанси повернути більшість у нижній палаті Конгресу, а за сприятливого для них результату – і в Сенаті.

Як писав OBOZ.UA, за два тижні до виборів рейтинг схвалення роботи Трампа впав до рекордно низьких 31%. Водночас опитування Reuters/Ipsos засвідчило, що серед зареєстрованих виборців 47% готові підтримати демократів на виборах до Конгресу, тоді як республіканців – 35%.

Схожі теми
Вибори в СШАСШАвибориконгрес СШАНАТОПентагондопомогаполітикавійськовіБілий дімДональд ТрампДональд ТрампПіт ГегсетПіт Гегсет
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!