"Може бути розлючений": у НАТО побоюються посилення тиску Трампа на Альянс у разі поразки на проміжних виборах – Politico

Європейські країни-члени НАТО остерігаються, що можлива поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу США 3 листопада спонукатиме главу Білого дому Дональда Трампа посилити тиск на Альянс. Зокрема, американський президент може вдатися до скорочення військової присутності США в Європі та зменшити фінансову підтримку НАТО.

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Про це пише Politico з посиланням на п'ятьох дипломатів НАТО. На їхню думку, якщо демократи отримають контроль над Конгресом і обмежать можливості Трампа у внутрішній політиці, він може зосередитися на зовнішній, де має більше свободи дій.

Тоді американський лідер може спробувати закріпити свою політичну спадщину на міжнародній арені. За словами трьох дипломатів, одним із можливих кроків стане виведення з Європи ще тисяч американських військових.

"Зазвичай президенти, які втрачають політичний вплив, вдаються до зовнішньої політики, у якій поєднуються розчарування й авантюризм", – зазначив один із високопоставлених європейських посадовців у сфері оборони. Він додав, що нападки на НАТО "схоже, є невіддільною частиною світогляду Трампа".

"Він може бути дуже розлючений. Якщо так, він буде дуже жорстким", – сказав один із дипломатів Альянсу.

У Білому домі натомість наголошують на внеску Дональда Трампа в діяльність НАТО. Помічниця прессекретаря адміністрації Олівія Вельс заявила Politico, що американський президент зробив для Альянсу більше, ніж будь-хто інший. Водночас, за її словами, він і досі переконаний, що союзники по НАТО мали підтримати США у війні з Іраном.

Європейських союзників також непокоїть перегляд чисельності американського військового контингенту в Європі, який мають завершити до грудня. Троє дипломатів припускають, що в разі втрати республіканцями більшості в Конгресі Трамп може вдатися до масштабнішого виведення військ, щоб заручитися підтримкою прихильників руху MAGA.

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Серед інших можливих кроків Вашингтона – скорочення внесків до фондів НАТО, обмеження програми PURL, яка передбачає закупівлю озброєння для України за підтримки Альянсу, а також подальше зближення з Росією.

Водночас не всі союзники поділяють побоювання щодо можливих кроків Вашингтона проти НАТО. Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович зауважив, що розмови про вихід США з Альянсу точаться постійно, однак досі жодного такого рішення не було ухвалено.

Інший дипломат НАТО засумнівався, що подальші дії Трампа взагалі можна спрогнозувати. За його словами, для обґрунтованих прогнозів потрібен об'єкт дослідження, який ухвалює раціональні рішення, однак він не вважає, що нинішній президент США відповідає цьому критерію.

Головні історії дня

Можлива поразка республіканців може вплинути й на роботу Пентагону – зокрема, спричинити кадрові зміни та позначитися на планах американського оборонного відомства.

Міністр оборони США Піт Гегсет втратив підтримку частини законодавців через відмову регулярно звітувати перед Конгресом про бюджети та військові операції. На цьому тлі з'явилися припущення, що в разі серйозної поразки республіканців на проміжних виборах він може залишити посаду. Серед можливих причин називають і розслідування, яке може ініціювати Конгрес, якщо контроль над ним перейде до демократів.

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Таке розслідування може паралізувати роботу Гегсета та його команди й поставити адміністрацію Трампа в складне становище. Якщо міністр усе ж піде у відставку, у Пентагоні розпочнеться перехідний період, що може відтермінувати рішення щодо виведення американських військ із Європи на кілька тижнів або навіть місяців.

Що відомо про проміжні вибори у США

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп пригрозив накладати вето на пропозиції демократів, якщо вони здобудуть більшість у Конгресі США. Він заявив, що зрештою опонентам доведеться домовлятися з ним.

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На проміжних виборах 3 листопада американці обиратимуть усіх членів Палати представників і третину Сенату. Демократи мають шанси повернути більшість у нижній палаті Конгресу, а за сприятливого для них результату – і в Сенаті.

Як писав OBOZ.UA, за два тижні до виборів рейтинг схвалення роботи Трампа впав до рекордно низьких 31%. Водночас опитування Reuters/Ipsos засвідчило, що серед зареєстрованих виборців 47% готові підтримати демократів на виборах до Конгресу, тоді як республіканців – 35%.