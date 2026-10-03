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"Москву треба зупинити": Санду різко відреагувала на російські ракети та дрони в Молдові

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
"Москву треба зупинити": Санду різко відреагувала на російські ракети та дрони в Молдові
Майя Санду. Джерело: Офіс президента України

Президент Молдови Майя Санду відреагувала на черговий інцидент із прольотом російських ракет і БПЛА над територією країни. Глава держави заявила, що засуджує напад Росії на Україну.

Також Санду заявила, що російська агресія становить небезпеку для Молдови. Про це вона написала у соцмережі Х.

Російські ракети в Молдові

Президент наголосила, що Москва наражає на небезпеку життя людей по всій Європі, тому її необхідно зупинити. Крім того, Санду уточнила, що в ніч на 3 жовтня у повітряний простір Молдови залетіли п’ять російських засобів повітряного нападу.

"Я засуджую сьогоднішній напад Росії на Україну. Її війна небезпечно зачіпає Молдову. П’ять російських засобів повітряного нападу, зокрема ракети "Бандероль" та безпілотники, порушили наш повітряний простір і вибухнули на нашій території. Москва наражає на небезпеку життя людей по всій Європі, і її необхідно зупинити", – заявила Санду.

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''Москву треба зупинити'': Санду різко відреагувала на російські ракети та дрони в Молдові

Реакція Санду на російські дрони. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, 3 жовтня в чотирьох районах Молдови було виявлено уламки безпілотників після повідомлень місцевих жителів про вибухи. В результаті інцидентів ніхто не загинув і не постраждав.

Нагадаємо, 30 вересня в Молдові також зафіксували падіння безпілотника, який вибухнув у сільській місцевості. Правоохоронці оточили район події та залучили спеціалізовані підрозділи для огляду уламків і з’ясування обставин інциденту.

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