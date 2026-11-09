"Москва не погодиться на заморожування конфлікту": Небензя зробив провокативну заяву щодо мирних переговорів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Анонімні продавці "напарюють" українцям вейпи з наркотиками та отрутою"Даркнет" в Instagram та Telegram: як анонімні продавці "напарюють" українцям вейпи з наркотиками та отрутоюШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріЄвропа питає: що таке "Карфаген?" Порошенко вимагає терміново викликати силовиків у Раду для звітуЄвропа питає: що таке "Карфаген?" Порошенко вимагає терміново викликати силовиків у Раду для звітуЗ Росії на тлі чуток про мобілізацію в три країни виїхала рекордна кількість громадянЗ Росії на тлі чуток про мобілізацію в три країни виїхала рекордна кількість громадянІлюстративне фото, хімчистка, бізнес, речі.Власник "Сільпо" закриває один зі своїх бізнесів: який сервіс припинив роботуІлюстрація - відключення світла в Україні"Укренерго" затвердило новий графік відключень світла: оголошено режим на 10 листопадаЧерез матч Україна – Росія: титулований клуб виступив із заявою щодо ситуації з чемпіонатом світу з хокеюЧерез матч Україна – Росія: титулований клуб виступив із заявою щодо ситуації з чемпіонатом світу з хокеюІлюстрація - особа похилого віку тримає грошіУ країні ЄС хочуть масово судити пенсіонерів з України: чому вимагають повернути тисячі євроДля чотирьох знаків зодіаку життя стане простішим від сьогодні й до 15 листопадаДля чотирьох знаків зодіаку життя стане простішим від сьогодні й до 15 листопадаІлюстрація - чоловік тримає продуктовий кошик"Дупа у вогні" та "Сирун": незвичні товари "Сільпо" стали мемом у мережі
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Москва не погодиться на заморожування конфлікту": Небензя зробив провокативну заяву щодо мирних переговорів

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
7,2 т.
Василь Небензя
Василь Небензя звинуватив Україну та Європу, пояснюючи, чому Росія не хоче погоджуватися на припинення вогню. Фото архівне. Джерело: Ambassade de la Federation de Russie en République Centrafricaine

У Кремлі вважають, що Україна та "її західні покровителі" начебто намагаються "підмінити повноцінне врегулювання кризи" так званими енергетичними, продовольчими, повітряними чи морськими перемир'ями. Російська Федерація не хоче погоджуватися на припинення вогню і продовжує вимагати задоволення всіх цілей повномасштабного вторгнення.

Позицію РФ на засіданні Ради безпеки ООН 9 листопада озвучив постпред держави-агресора при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя. Його цитують росЗМІ.

"За цими ініціативами проглядається прагнення Заходу надати Києву перепочинок для поповнення втрат, перегрупування сил, переозброєння, відновлення бойового потенціалу з розрахунком на подальше відновлення бойових дій. Росія на подібну схему не піде", – сказав представник Кремля.

Мовляв, РФ проти заморозки бойових дій, бо це "дозволить зберегти загрозу безпеці" та створить ризик нової ескалації.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
43,8 т.
Трамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до Росії
43,8 т.
Трамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до Росії
Марія ШевчукМарія Шевчук
16,1 т.
"Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос"
16,1 т.
"Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос"
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
10,9 т.
"Подивіться, що я зробив": Трамп висловився про стосунки з Путіним та Зеленським і назвав "причину", чому війна в Україні скінчиться
10,9 т.
"Подивіться, що я зробив": Трамп висловився про стосунки з Путіним та Зеленським і назвав "причину", чому війна в Україні скінчиться

Також, підтримуючи офіційну лінію російської пропаганди, Небензя звинуватив Захід у нібито прагненні до війни. Він запевнив, що Москва не прагне до збройного протистояння з ЄС, а ті, хто міркує про підготовку до війни з Росією, повинні розуміти наслідки такого курсу.

"Якщо європейські держави самі розв'яжуть війну, характер протистояння буде принципово іншим, а події можуть стрімко розвиватися", – пригрозив він, не виключивши варіанту застосування ядерної зброї. 

"Про це необхідно пам'ятати тим, хто так безвідповідально грає з перспективою прямого бойового зіткнення з ядерною державою", – сказав Небензя.

За словами росіянина, саме Європа розкручує "маховик мілітаризації" та "роздмухує міфічну російську загрозу".

Як писав OBOZ.UA:

– У понеділок українська переговорна делегація вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ), де 10 та 11 листопада заплановані тристоронні зустрічі за участю Києва, Вашингтона й Москви. Головна мета переговорів – це досягнення тривалого миру, гарантії безпеки для України та створення умов для її відновлення.

– Європейський Союз також відправив на зустріч двох своїх високопосадовців. Водночас поки незрозуміло, чи будуть представники ЄС безпосередньо присутні під час переговорів в Абу-Дабі.

– За словами очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, першим пунктом у порядку денному будуть "питання безпеки Росії, України та в цілому безпеки в цьому регіоні".

Схожі теми
Війна в УкраїніПереговори Росії та УкраїниМирний план ТрампаРосіяУкраїнаВасиль НебензяВасиль Небензя
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!