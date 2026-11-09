"Москва не погодиться на заморожування конфлікту": Небензя зробив провокативну заяву щодо мирних переговорів

У Кремлі вважають, що Україна та "її західні покровителі" начебто намагаються "підмінити повноцінне врегулювання кризи" так званими енергетичними, продовольчими, повітряними чи морськими перемир'ями. Російська Федерація не хоче погоджуватися на припинення вогню і продовжує вимагати задоволення всіх цілей повномасштабного вторгнення.

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Позицію РФ на засіданні Ради безпеки ООН 9 листопада озвучив постпред держави-агресора при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя. Його цитують росЗМІ.

"За цими ініціативами проглядається прагнення Заходу надати Києву перепочинок для поповнення втрат, перегрупування сил, переозброєння, відновлення бойового потенціалу з розрахунком на подальше відновлення бойових дій. Росія на подібну схему не піде", – сказав представник Кремля.

Мовляв, РФ проти заморозки бойових дій, бо це "дозволить зберегти загрозу безпеці" та створить ризик нової ескалації.

Також, підтримуючи офіційну лінію російської пропаганди, Небензя звинуватив Захід у нібито прагненні до війни. Він запевнив, що Москва не прагне до збройного протистояння з ЄС, а ті, хто міркує про підготовку до війни з Росією, повинні розуміти наслідки такого курсу.

"Якщо європейські держави самі розв'яжуть війну, характер протистояння буде принципово іншим, а події можуть стрімко розвиватися", – пригрозив він, не виключивши варіанту застосування ядерної зброї.

"Про це необхідно пам'ятати тим, хто так безвідповідально грає з перспективою прямого бойового зіткнення з ядерною державою", – сказав Небензя.

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За словами росіянина, саме Європа розкручує "маховик мілітаризації" та "роздмухує міфічну російську загрозу".

Як писав OBOZ.UA:

– У понеділок українська переговорна делегація вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ), де 10 та 11 листопада заплановані тристоронні зустрічі за участю Києва, Вашингтона й Москви. Головна мета переговорів – це досягнення тривалого миру, гарантії безпеки для України та створення умов для її відновлення.

– Європейський Союз також відправив на зустріч двох своїх високопосадовців. Водночас поки незрозуміло, чи будуть представники ЄС безпосередньо присутні під час переговорів в Абу-Дабі.

Головні історії дня

– За словами очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, першим пунктом у порядку денному будуть "питання безпеки Росії, України та в цілому безпеки в цьому регіоні".