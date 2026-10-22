"Москва не демонструє готовності до мирних переговорів": президент Чехії назвав неприйнятні для України і Європи умови

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"Це свідомий вибір": Зеленський відреагував на російський удар по історичному центру Києва"Це свідомий вибір": Зеленський відреагував на російський удар по історичному центру КиєваІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуКиїв повернувся до графіків, ще в 7 областях діють обмеження: які відключення світла 22 жовтняБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуМаразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФАМаразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФАНове підвищення тарифів УЗ може добити вантажну базу залізниці – ICC UkraineНове підвищення тарифів УЗ може добити вантажну базу залізниці – ICC UkraineІлюстрація - відключення світла в УкраїніУкраїнці взимку можуть лишатись без світла до 20 годин на добу: названо найпроблемніші регіониЯкі дерева не можна білити восени і чому такЯкі дерева не можна білити восени і чому так"Тепер буде складніше": президент Чехії заявив, що угода Трампа з Росією зірвала мирний процес"Тепер буде складніше": президент Чехії заявив, що угода Трампа з Росією зірвала мирний процесНа підборах у 81 рік: зірка "Форсажу" та "Клубу вбивств по четвергах" приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. ФотоНа підборах у 81 рік: зірка "Форсажу" та "Клубу вбивств по четвергах" приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. Фото

"Москва не демонструє готовності до мирних переговорів": президент Чехії назвав неприйнятні для України і Європи умови

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
2,1 т.
"Москва не демонструє готовності до мирних переговорів": президент Чехії назвав неприйнятні для України і Європи умови
Президент Чехії Петр Павел. Джерело: Укрінформ

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа повинна активніше брати участь у переговорах щодо завершення російської війни проти України. Він також наголосив, що Москва поки не демонструє готовності до справжнього мирного врегулювання.

Про це він сказав у четвер, 22 жовтня, під час панельної дискусії на конференції Berlin Global Dialogue у Берліні, повідомляє Укрінформ. За словами Павела, США не обов’язково найкраще представляють європейські інтереси, тому європейські держави мають самостійно визначити бажані результати переговорів і межі можливих домовленостей.

Європа поза переговорами

Павел звернув увагу на те, що нинішній переговорний процес відбувається між США, Росією та Україною, тоді як Європа не представлена як окремий учасник. На його думку, це суттєва прогалина, адже результати переговорів безпосередньо впливатимуть на безпеку європейських країн.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
35,4 т.
Зеленський оцінив, чи може Путін зважитися на застосування ядерної зброї
35,4 т.
Зеленський оцінив, чи може Путін зважитися на застосування ядерної зброї
Олександр КіршОлександр Кірш
14,1 т.
Важливий меседж китайського "Івана" президентові України: перекладаю з китайської
14,1 т.
Важливий меседж китайського "Івана" президентові України: перекладаю з китайської
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
14,0 т.
Рубіо відповів, хто ухвалює рішення щодо роботи Starlink в Україні
14,0 т.
Рубіо відповів, хто ухвалює рішення щодо роботи Starlink в Україні

"Я особисто вважаю, що наші американські союзники не обов'язково найкраще представляють європейські інтереси. Саме тому я твердо переконаний, що Європа повинна активніше долучатися до переговорів, мати чітке уявлення про те, яким має бути їхній результат, які межі переговорів, а також пропонувати альтернативи, що дадуть змогу вести переговори", – заявив президент Чехії.

Водночас він визнав, що європейські держави досі не виробили спільного бачення майбутнього безпекового устрою. Позиції окремих країн і Європейського Союзу не охоплюють усю Європу, що ускладнює формування єдиного підходу до переговорів.

Умови Москви

Павел наголосив, що дипломатичні контакти з Росією необхідні, однак їх потрібно будувати на конкретних умовах і результатах. За його словами, без узгодженої позиції європейські країни не зможуть стати повноцінними партнерами в переговорному процесі ані для Москви, ані для Вашингтона.

Окремо президент Чехії зазначив, що Росія наразі не висловила готовності до мирних переговорів, якщо не враховувати вимоги, які фактично означали б капітуляцію України та відставку її президента.

"Вони наразі не висловили жодної готовності до мирних переговорів, за одним винятком – капітуляції України та відходу президента Зеленського з посади. Це неможливо для України. Це неможливо для нас із принципових міркувань", – сказав Павел.

Він також запропонував розглядати майбутні переговори ширше, ніж лише припинення бойових дій в Україні. За його словами, важливо обговорювати й післявоєнну архітектуру європейської безпеки, яка визначатиме відносини та безпекові гарантії на континенті.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як президент Чехії заявив, що Україна та Росія були досить близькими до припинення вогню, однак угода Трампа з Москвою щодо постачання російського дизельного пального підірвала мирний процес.

За його словами, рішення американського лідера послабило санкційний тиск на Кремль і дало Росії можливість відновити сили.

Схожі теми
Війна в УкраїніПереговори Росії та УкраїниМирний план ТрампаЧехіяЄвропейський Союз (ЄС)НАТОПетр ПавелПетр Павел
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел