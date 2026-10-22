"Москва не демонструє готовності до мирних переговорів": президент Чехії назвав неприйнятні для України і Європи умови

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Європа повинна активніше брати участь у переговорах щодо завершення російської війни проти України. Він також наголосив, що Москва поки не демонструє готовності до справжнього мирного врегулювання.

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Про це він сказав у четвер, 22 жовтня, під час панельної дискусії на конференції Berlin Global Dialogue у Берліні, повідомляє Укрінформ. За словами Павела, США не обов’язково найкраще представляють європейські інтереси, тому європейські держави мають самостійно визначити бажані результати переговорів і межі можливих домовленостей.

Європа поза переговорами

Павел звернув увагу на те, що нинішній переговорний процес відбувається між США, Росією та Україною, тоді як Європа не представлена як окремий учасник. На його думку, це суттєва прогалина, адже результати переговорів безпосередньо впливатимуть на безпеку європейських країн.

"Я особисто вважаю, що наші американські союзники не обов'язково найкраще представляють європейські інтереси. Саме тому я твердо переконаний, що Європа повинна активніше долучатися до переговорів, мати чітке уявлення про те, яким має бути їхній результат, які межі переговорів, а також пропонувати альтернативи, що дадуть змогу вести переговори", – заявив президент Чехії.

Водночас він визнав, що європейські держави досі не виробили спільного бачення майбутнього безпекового устрою. Позиції окремих країн і Європейського Союзу не охоплюють усю Європу, що ускладнює формування єдиного підходу до переговорів.

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Умови Москви

Павел наголосив, що дипломатичні контакти з Росією необхідні, однак їх потрібно будувати на конкретних умовах і результатах. За його словами, без узгодженої позиції європейські країни не зможуть стати повноцінними партнерами в переговорному процесі ані для Москви, ані для Вашингтона.

Окремо президент Чехії зазначив, що Росія наразі не висловила готовності до мирних переговорів, якщо не враховувати вимоги, які фактично означали б капітуляцію України та відставку її президента.

"Вони наразі не висловили жодної готовності до мирних переговорів, за одним винятком – капітуляції України та відходу президента Зеленського з посади. Це неможливо для України. Це неможливо для нас із принципових міркувань", – сказав Павел.

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Він також запропонував розглядати майбутні переговори ширше, ніж лише припинення бойових дій в Україні. За його словами, важливо обговорювати й післявоєнну архітектуру європейської безпеки, яка визначатиме відносини та безпекові гарантії на континенті.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як президент Чехії заявив, що Україна та Росія були досить близькими до припинення вогню, однак угода Трампа з Москвою щодо постачання російського дизельного пального підірвала мирний процес.

За його словами, рішення американського лідера послабило санкційний тиск на Кремль і дало Росії можливість відновити сили.