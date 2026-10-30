Москва намагається вбити клин між країнами Європи: в ISW пояснили, що стоїть за заявами Кремля щодо перемовин

Кремль намагається посіяти недовіру між європейськими країнами, щоб підірвати переговорну позицію Європи щодо російсько-української війни. Бачити європейців, котрі не погоджуються на ультиматуми Москви щодо "повернення НАТО до кордонів 1997 року", Кремль не хоче.

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Черговим приводом для досягнення цієї мети стала розмова російського диктатора Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере: після неї у Кремлі заявили про "непослідовність" Європи. Що означають останні заяви, проаналізували в Інституті вивчення війни (ISW).

Чого домагається Кремль

Аналітики вважають, що Кремль намагається вбити клин між європейськими країнами, підірвати переговорну позицію Європи щодо війни в Україні та виключити європейських представників з мирних переговорів, доки вони не погодяться з вимогами Росії, включаючи повернення НАТО до кордонів 1997 року.

Помічник Путіна Юрій Ушаков 29 жовтня заявив, що Європа, мовляв, не має єдиної та послідовної позиції щодо телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна з президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре 27 жовтня. Москва ж, за його словами, не очікувала такої "непослідовності".

Ушаков заявив, що Москва погодилася лише на тристоронні переговори між Україною, Росією та США у листопаді, а Європу на них "ніхто й не думав запрошувати". За словами помічника Путіна, Росії доведеться вести переговори з людьми, які Москві "несимпптичні", однак буде це не зараз.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков тим часом заявив, що Росія повинна підтримувати європейських представників, які розуміють необхідність діалогу з Кремлем у контексті мирних переговорів.

А представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила європейських лідерів у продовженні демонстрації небажання обговорювати "російські інтереси" та озвучуванні "нереалістичних вимог до Москви".

Аналітики ISW вважають, що заяви російських чиновників за останні два дні мають єдину мету.

"Кремль намагається позбавити європейців місця за столом переговорів, доки вони не погодяться на вимогу Росії від грудня 2021 року, щоб НАТО скоротило свою присутність у Європі до кордонів 1997 року, що фактично рівнозначно руйнуванню альянсу НАТО та вимагає перегляду архітектури безпеки Європи. Кремль також намагається використати розмову Путіна 27 жовтня зі Стуббом і Стере, щоб посіяти недовіру між європейськими державами та таким чином послабити переговорну позицію Європи щодо війни в Україні", – йдеться у матеріалі.

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Росія знову вимагатиме від України односторонніх поступок

Кремль, вважають аналітики, також вимагатиме від України односторонніх поступок просто для того, щоб Росія погодилася брати участь у будь-яких змістовних мирних переговорах у будь-якому форматі.

29 жовтня Ушаков заявив, що тристоронні переговори між Сполученими Штатами, Україною та Росією в Абу-Дабі відбудуться після 4 листопада (Дня національної єдності Росії), але зазначив, що остаточна дата залежатиме від "ситуації на полі бою та загальної ситуації".

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Ушаков також зазначив, що Росія стежитиме за тим, чи проводить Україна масштабні удари до, під час та після 4 листопада, натякаючи, що переговорна позиція Росії залежатиме від одностороннього припинення Україною далекобійних ударів – тоді як від взаємного припинення таких удрів Кремль неодноразово відмовлявся.

"Кремлівські чиновники неодноразово використовували перебільшені заяви про просування Росії на полі бою як важіль впливу під час мирних переговорів, щоб отримати односторонні поступки від України, часто представляючи такі поступки як передумови для будь-яких змістовних мирних переговорів. Залишається незрозумілим, про яку саме умовність йдеться у заявах Ушакова від 29 жовтня, але Кремль, ймовірно, ставить умови, щоб встановити довільні попередні вимоги, які вимагають односторонніх поступок України задля поновлення мирних переговорів, і представити Україну як перешкоду на шляху до миру, якщо Україна не прийме ці вимоги", – резюмували в ISW.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Путін у розмові з Стуббом і Стере дав "сигнал" щодо планів на Україну.

У розмові він знову озвучив звичний набір кремлівських забаганок і зажадав віддати йому Донбас та дати Росії право вирішувати, хто може приєднуватися до НАТО.У розмові він знову озвучив звичний набір кремлівських забаганок і зажадав віддати йому Донбас та дати Росії право вирішувати, хто може приєднуватися до НАТО.