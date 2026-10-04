''Москва хоче залякати Європу'': посолка ЄС Матернова відреагувала на удар РФ по Північному мосту в Києві

Європейські посольства продовжать роботу в Києві попри російські погрози дипломатам і атаки по цивільній інфраструктурі, зокрема по Північному мосту. Оскільки Росія йде на дедалі більші ризики, ЄС "посилить заходи, щоб змусити її платити вищу ціну".

Відео дня

Про це заявила Катаріна Матернова, пані посол Європейського Союзу в Україні. У неділю, 4 жовтня, на своїй сторінці у Facebook вона відреагувала на посилення ворожих обстрілів.

Підтримка України буде тривати

"Росія заявляє, що іноземні дипломати мають залишити Київ, інакше ризикують життям. Ми залишаємося", – наголосила представниця ЄС.

Напередодні МЗС РФ окремо згадало посольства, що продовжують працювати в Києві, та іноземних посадовців, які продовжують відвідувати країну. У Кремлі "попередили": мовляв, якщо з іноземцями щось трапиться, то "відповідальність лежатиме на них самих". Це не так. "Відповідальність за російські атаки несе Росія! І ніхто інший", – зазначила Матернова.

Вона нагадала, що вранці в неділю агресор вкотре обстріляв Північний міст у столиці. "Ці повторювані атаки порушують сполучення між двома берегами Дніпра. Люди тут переймаються тим, як дістатися на роботу, як побачитися з рідними та як безпечно повернутися додому", – розповіла пані посол.

Вона пояснила, що Москва прагне залякати Європу, аби припинити допомогу Україні. Цього не станеться, запевнила Матернова.

Представництво Євросоюзу в Києві "приділяє серйозну увагу безпеці команди", але роботу не припиняє. Так само продовжують функціонувати посольства всіх країн ЄС.

РЕКЛАМА

Лише цього року Європейський Союз затвердив плани оборонних закупівель для України на 28,3 мільярда євро. Окремий пакет на 6,6 мільярда євро буде спрямований на військову допомогу.

"Ми також просуваємося вперед із наймасштабнішими в історії санкційними списками проти Росії. Цього тижня ми запровадили нові санкції у зв'язку з депортацією українських дітей. Оскільки РФ іде на дедалі більші ризики, ми посилюємо заходи, щоб змусити її платити вищу ціну. Наша підтримка України триває", – підсумувала Матернова.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, російське міністерство оборони заявило про намір посилити удари по Києву й інших регіонах України. У відомстві стверджують, що це буде "відповіддю" на заяви президента Володимира Зеленського щодо атак по російській нафтовій інфраструктурі.