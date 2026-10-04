''Молоді й досвідчені'': Порошенко привітав бійців із Днем тероборони України. Фото

П’ятий президент України Петро Порошенко привітав бійців територіальної оборони з Днем ТрО та згадав тих, хто з перших годин повномасштабного вторгнення став на захист країни. Він зазначив, що серед військовослужбовців були люди різного віку та професій, яких об’єднало рішення залишитися в Україні та захищати її.

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Порошенко опублікував привітання у своїх соцмережах. Він розповів, як після початку повномасштабної війни цивільні українці долучалися до лав Збройних сил, а також згадав 206-й батальйон ТрО Києва, який формувався в офісі на Лаврській.

Перші години

"Ще за день до великої війни вони були інженерами й водіями, айтішниками й підприємцями. Будували плани, поспішали на роботу. А вже наступного ранку стали до лав Збройних Сил. Молоді й досвідчені, з різним минулим – їх усіх об’єднало одне рішення: "Я залишаюся"", – написав Порошенко.

За його словами, частина людей спочатку вивезла рідних у безпечне місце, а потім повернулася. Інші одразу прийшли до війська.

Захист країни

Порошенко також розповів про 206-й батальйон ТрО Києва, який формувався на початку повномасштабної війни. Він зазначив, що його бійці раніше не служили, але після кількох годин первинного інструктажу вже долучилися до оборони столиці.

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"Відтоді минуло понад чотири роки, а тероборона й досі залишається однією з опор, на яких тримається захист країни. Її бійці воюють на всій протяжності фронту", – зазначив п’ятий президент.

За його словами, частину підрозділів прикомандировано до бригад на найгарячіших напрямках. Інші разом із Повітряними силами захищають українське небо та збивають російські дрони й ракети.

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Пам’ять загиблих

Порошенко наголосив, що за роки війни багато колишніх цивільних стали військовослужбовцями. Частина з тих, хто вперше вдягнув військову форму у 2022 році, загинула, захищаючи Україну.

Окремо він згадав херсонську тероборону, бійці якої прийняли бій у Бузковому гаю на початку повномасштабного вторгнення.

"Вічна пам’ять полеглим бійцям ТРО. Слава воїнам територіальної оборони!", – написав Порошенко.

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Як повідомляв OBOZ.UA, 1 жовтня Порошенко зустрівся із Генсеком Ради Європи. Політики обговорили новий План дій для України на 2027–2030 роки.