''Молоді й досвідчені'': Порошенко привітав бійців із Днем тероборони України. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
СБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиціСБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиці"Владу народу, миру мир": у Москві люди вийшли на мітинг, їх масово затримували. Відео"Владу народу, миру мир": у Москві люди вийшли на мітинг, їх масово затримували. ВідеоСили оборони провели дві успішні наступальні операції, – ЗеленськийСили оборони провели дві успішні наступальні операції, – Зеленський"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. Відео"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. ВідеоВолодимир Путін"У Путіна не було б альтернатив": Шарп назвав фактор, який змінив би війну на залякування на користь УкраїниУ Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамерУ Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамерХто може звернутися за оформленням пільги. Ілюстративне зображення.Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка"Українці заслуговують на більше": принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльність"Українці заслуговують на більше": принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльністьКолишній охоронець ліквідованого терориста Мотороли скоїв жорстоке подвійне вбивство в Москві: подробиціКолишній охоронець ліквідованого терориста Мотороли скоїв жорстоке подвійне вбивство в Москві: подробиціУ Запорізькій області через удари FPV-дронів є загиблі і поранені. ФотоУ Запорізькій області через удари FPV-дронів є загиблі і поранені. Фото

"Молоді й досвідчені": Порошенко привітав бійців із Днем тероборони України. Фото

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 492
"Молоді й досвідчені": Порошенко привітав бійців із Днем тероборони України. Фото
"Молоді й досвідчені": Порошенко привітав бійців із Днем тероборони України. Фото

П’ятий президент України Петро Порошенко привітав бійців територіальної оборони з Днем ТрО та згадав тих, хто з перших годин повномасштабного вторгнення став на захист країни. Він зазначив, що серед військовослужбовців були люди різного віку та професій, яких об’єднало рішення залишитися в Україні та захищати її.

Порошенко опублікував привітання у своїх соцмережах. Він розповів, як після початку повномасштабної війни цивільні українці долучалися до лав Збройних сил, а також згадав 206-й батальйон ТрО Києва, який формувався в офісі на Лаврській.

Перші години

"Ще за день до великої війни вони були інженерами й водіями, айтішниками й підприємцями. Будували плани, поспішали на роботу. А вже наступного ранку стали до лав Збройних Сил. Молоді й досвідчені, з різним минулим – їх усіх об’єднало одне рішення: "Я залишаюся"", – написав Порошенко.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 47,3 т.
Медведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війни
icon 47,3 т.
Медведєв озвучив три ультиматуми Україні для завершення війни
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 20,4 т.
Путін усвідомив помилку вторгнення в Україну, але не готовий її визнати і марить перемогою, – колишній прем’єр РФ Касьянов
icon 20,4 т.
Путін усвідомив помилку вторгнення в Україну, але не готовий її визнати і марить перемогою, – колишній прем’єр РФ Касьянов
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 5,3 т.
США запропонували Україні та РФ провести тристоронню зустріч до кінця жовтня: Зеленський розповів подробиці. Відео
icon 5,3 т.
США запропонували Україні та РФ провести тристоронню зустріч до кінця жовтня: Зеленський розповів подробиці. Відео

За його словами, частина людей спочатку вивезла рідних у безпечне місце, а потім повернулася. Інші одразу прийшли до війська.

''Молоді й досвідчені'': Порошенко привітав бійців із Днем тероборони України. Фото

Порошенко привітав військових із Днем тероборони. Джерело: eurosolidarity.org

Захист країни

Порошенко також розповів про 206-й батальйон ТрО Києва, який формувався на початку повномасштабної війни. Він зазначив, що його бійці раніше не служили, але після кількох годин первинного інструктажу вже долучилися до оборони столиці.

"Відтоді минуло понад чотири роки, а тероборона й досі залишається однією з опор, на яких тримається захист країни. Її бійці воюють на всій протяжності фронту", – зазначив п’ятий президент.

За його словами, частину підрозділів прикомандировано до бригад на найгарячіших напрямках. Інші разом із Повітряними силами захищають українське небо та збивають російські дрони й ракети.

''Молоді й досвідчені'': Порошенко привітав бійців із Днем тероборони України. Фото

Порошенко привітав військових із Днем тероборони. Джерело: eurosolidarity.org

Пам’ять загиблих

Порошенко наголосив, що за роки війни багато колишніх цивільних стали військовослужбовцями. Частина з тих, хто вперше вдягнув військову форму у 2022 році, загинула, захищаючи Україну.

Окремо він згадав херсонську тероборону, бійці якої прийняли бій у Бузковому гаю на початку повномасштабного вторгнення.

"Вічна пам’ять полеглим бійцям ТРО. Слава воїнам територіальної оборони!", – написав Порошенко.

''Молоді й досвідчені'': Порошенко привітав бійців із Днем тероборони України. Фото

Порошенко привітав військових із Днем тероборони. Джерело: eurosolidarity.org

''Молоді й досвідчені'': Порошенко привітав бійців із Днем тероборони України. Фото

Порошенко привітав військових із Днем тероборони. Джерело: eurosolidarity.org

''Молоді й досвідчені'': Порошенко привітав бійців із Днем тероборони України. Фото

Порошенко привітав військових із Днем тероборони. Джерело: eurosolidarity.org

Як повідомляв OBOZ.UA, 1 жовтня Порошенко зустрівся із Генсеком Ради Європи. Політики обговорили новий План дій для України на 2027–2030 роки.

Схожі теми
Збройні Сили УкраїнисвятоПартія "Європейська солідарність"Петро ПорошенкоПетро Порошенко
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись