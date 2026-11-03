3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Для України це значно більше, ніж боротьба республіканців і демократів за контроль над парламентом. Від їхніх результатів залежатимуть можливості американської підтримки України, баланс сил у Вашингтоні, переговорна політика щодо росії та, зрештою, майбутня архітектура безпеки Європи.

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Показово, що адміністрація Дональда Трампа вже готується до сценарію втрати республіканцями контролю над Конгресом.

Як повідомляє Reuters, у Білому домі розробляють механізми продовження президентської політики навіть за умов, коли демократи отримають більшість в одній або обох палатах Конгресу.

Йдеться про використання виконавчих повноважень у питаннях міграції, торгівлі, федеральних видатків, грантової політики та економічного регулювання.

Фактично Трамп готується до політичної реальності, у якій Конгрес може перетворитися з інструменту реалізації його порядку денного на інституційного опонента.

І сам Трамп уже окреслив свою відповідь на такий сценарій: "Я стану містером Вето".

ЩО ПОКАЗУЮТЬ ПРОГНОЗИ?

За оприлюдненими напередодні голосування оцінками аналітичних центрів і прогнозних моделей:

* У Палаті представників демократам прогнозують орієнтовно 237–241 місце із 435, що означало б отримання більшості.

* У Сенаті прогнозні оцінки коливаються в межах 51–52 місць для демократів зі 100.

* За оцінкою Decision Desk HQ, імовірність отримання демократами контролю над Палатою представників оцінюється приблизно у 84%, над Сенатом – близько 63%.

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У разі переходу обох палат під контроль демократів Трамп зіткнеться з посиленим парламентським наглядом, розслідуваннями, бюджетними обмеженнями та складнішим просуванням законодавчих ініціатив.

Водночас президент США збереже право вето та значні повноваження у сфері зовнішньої політики.

Тобто зміна контролю над Конгресом не означатиме автоматичної зміни курсу Білого дому. Але вона може суттєво змінити політичні умови, у яких цей курс реалізовуватиметься.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДЛЯ УКРАЇНИ?

Тут важливо уникати політичних ілюзій.

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Перемога демократів не означатиме автоматичного повернення до попередньої моделі американської підтримки Києва. Так само збереження республіканської більшості не означатиме відсутності можливостей для співпраці.

Проте зміна балансу сил у Конгресі може відкрити додаткові інструменти впливу на американську політику щодо України.

Зокрема, йдеться про:

* законодавче закріплення військової та фінансової допомоги;

* посилення парламентського контролю за рішеннями адміністрації щодо України;

* підтримку санкційної політики проти Росії;

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* формування довгострокових безпекових зобов'язань США;

* активізацію міжпартійної взаємодії на підтримку української державності.

І тут виникає питання, яке для України значно важливіше за сам результат американських виборів.

ЩО РОБИТЬ УКРАЇНА, АБИ ЗАЛИШАТИСЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПРІОРИТЕТОМ США НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ХТО КОНТРОЛЮЄ КОНГРЕС І ХТО ПЕРЕБУВАЄ В БІЛОМУ ДОМІ?

Україні необхідно перейти від ситуативних політичних контактів до системної та інституційної роботи з американським політичним істеблішментом.

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До 2020 року важливу роль у підтримці України відігравали двопартійні групи в Конгресі, міжпарламентські контакти, дипломатичні представництва, українська громада та профільні американські інституції.

Конгресовий український кокус був створений ще у 1997 році, а Сенатський кокус з питань України – у 2015 році.

Отже, інституційна досвід для такої взаємодії існує і його варто поновити!

ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ УКРАЇНІ?

Відновити постійну двопартійну роботу з групами підтримки України в Палаті представників і Сенаті, не обмежуючись контактами з окремими політиками.

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Сформувати широку мережу проукраїнських союзників серед конгресменів і сенаторів обох партій, здатних послідовно представляти українські інтереси незалежно від політичної кон'юнктури.

Посилити взаємодію з ключовими комітетами з питань збройних сил, міжнародних відносин, асигнувань та розвідки.

Залучити українську громаду та американське експертне середовище – аналітичні центри, університети, оборонну індустрію – до формування сталої проукраїнської коаліції.

Повернути Україну в центр американського стратегічного порядку денного не лише як державу, що потребує допомоги, а як країну, від безпеки якої залежать стабільність Європи та стратегічні інтереси самих Сполучених Штатів.

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ВАШИНГТОН НЕ МОЖЕ ЗАЛИШАТИСЯ БЕЗ ПОВНОЦІННОГО УКРАЇНСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

Особливо гостро це питання постає у зв'язку з призначенням посла України у США. Після звільнення Ольги Стефанішиної на початку серпня ця надзвичайно важлива дипломатична посада залишається без нового призначеного керівника.

Майже три місяці без повноцінно призначеного посла у Вашингтоні – надто довга пауза для держави, яка перебуває у стані війни та критично залежить від рішень американської адміністрації й Конгресу.

Посол у США – це один із ключових каналів впливу України на американську політику.

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На цю посаду потрібна людина з високою дипломатичною кваліфікацією, досвідом міжнародних переговорів, глибоким розумінням американської політичної системи, знанням мови та професійними контактами у Вашингтоні.

Людина, здатна ефективно працювати з Білим домом, Державним департаментом, Пентагоном, Конгресом, представниками обох партій та американським експертним середовищем.

НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗРОБИТИ ТАК, ЩОБ ПІДТРИМКА УКРАЇНИ У США НЕ ЗАЛЕЖАЛА ВИКЛЮЧНО ВІД ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ ОДНІЄЇ ЛЮДИНИ.

Америка має бачити в Україні не тимчасове питання порядку денного, а довгострокового стратегічного партнера.

3 листопада американці обиратимуть Конгрес. Але Україні не варто чекати результатів голосування, щоб почати діяти.

Незалежно від того, хто отримає більшість у Вашингтоні, Україна повинна мати там сильну, організовану та дієву проукраїнську коаліцію.

Потрібно мати союзників, інституції та спроможність відстоювати власні інтереси.

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